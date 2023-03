Salomón Jara respalda a colaborador acusado violencia de género y promover el chat Sierra XXX

OAXACA, Oax. (apro).– El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, salió en defensa de su colaborador Donato Vargas Jiménez, acusado de violentar a su expareja, a la que amenazó con machetearla y rociarla con ácido, y de promover la violencia de género en un chat en el que se difundían imágenes de mujeres indígenas desnudas.

Pese a que existe la carpeta de investigación 40841/UDVF/2022, en la que Martha Aracely Cruz denunció a Donato Vargas Jiménez, que se encuentra radicada en la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Genero, el morenista Jara Cruz salió en su defensa al afirmar que “cualquier cosa que haga Donato ahí le pegan como piñata”.

Luego de que circulara un video de 36 segundos en el que se observa en estado de ebriedad al coordinador de Delegados de Paz, Donato Vargas Jiménez, el gobernador salió en su defensa con el argumento: “Yo a Donato le reconozco su trabajo, su dedicación (…) le traen muchas ganas, pero presenten la queja, háganlo si tiene algún agravio contra un ciudadano o ha cometido un delito, con mucho gusto, pero yo le reconozco a Donato, es un compañero muy trabajador, muy dedicado, muy pocos como él”.

¿Cómo ve? El responsable de la Coordinación de Atención Regional de la @SEGO_Oax @GobOax, Donato Vargas -acusado de promover la violencia digital contra mujeres mixes- fue exhibido en completo estado de ebriedad, por sus propios compañeros, presuntamente en horario de labores. pic.twitter.com/G6Y9usud17 — Zona Roja Oaxaca (@ZonaRoja_Oaxaca) March 26, 2023

Habla una víctima de Donato Vargas

En respuesta, una de las víctimas, Martha Araceli Cruz Jiménez, posteó en su cuenta de Twitter que responsabiliza al gobernador Salomón Jara de lo que pueda sucederle, luego que el mandatario defendiera a su funcionario a nivel nacional, pese a las denuncias en su contra.

“El resumen del día: sentí impotencia ante la declaración del gobernador @salomonj, entendí el pacto patriarcal del estado, ninguna secretaria me escribió ni se interesó, solo una diputada me llamó y no era de Morena, apoyé un partido misógino durante 18 años”.

La víctima escribió al gobernador: “Debió matarme para que me crean”, en referencia a la férrea defensa que hizo de Donato Vargas.

A través de un tuit, Aracely también responsabilizó de su integridad física al secretario de Gobierno, Jesús Romero, y a la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, Karina Barón Ortiz.

Y es que Jesús Romero y Karina Barón han impulsado a Donato Vargas, pese a que saben de su actuar, pues “han trabajado” políticamente en grupo.

La mañana de este lunes 27 de marzo, el gobernador ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde fue cuestionado por el actuar violento de su funcionario; Salomón Jara desestimó las denuncias, pese a que existen desde hace varios años.

Pidió “pruebas” o que presenten la queja, desoyendo así a diversos grupos de mujeres y organizaciones civiles que han acusado a Donato Vargas, de quien circula un video en redes sociales donde puede apreciársele sumamente ebrio.

Al inicio de su administración, el gobernador Salomón Jara nombró a Donato Vargas Jiménez como coordinador de Atención Regional de Oaxaca, y hace poco como “coordinador de Delegados de Paz”, situación que grupos y organizaciones calificaron como una burla para las mujeres.

Un día antes del Día Internacional de la Mujer, Aracely Cruz posteó: “El gabinete lleno de violentadores, el hombre que me golpeó en múltiples ocasiones y amenazó con machetearme y rociarme con ácido es el coordinador de delegados de paz, da una impotencia y por supuesto de todo esto tiene conocimiento Jesús Romero y Karina Baron”.

El chat Sierra XXX

En el año 2020 salió a la luz pública la existencia de un grupo de WhatsApp denominado Sierra XXX, en el que distintos funcionarios federales, estatales y políticos de diversas corrientes compartían contenidos misóginos y fotografías privadas de mujeres indígenas.

Como consecuencia de la denuncia de una de las víctimas, Sandra Domínguez, y luego de verificarse la existencia de dicho grupo, se tomaron acciones institucionales para destituir a Rolando Vázquez Pérez, en ese entonces funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); tiempo después también se retiró de la contienda por una diputación local en Oaxaca a Humberto Santos, creador del chat.

Denuncian la existencia de otro chat

Este martes 28 de marzo, Sandra Domínguez nuevamente alzó la voz tras darse a conocer por distintos medios la existencia de otro grupo misógino denominado “Mega Peda”, en el que participan los mismos actores políticos denunciados previamente y destaca la participación de Donato Vargas.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Salomón Jara sale en defensa de sus amigos o amigas que han sido señalados de corrupción, abuso de autoridad o hasta de desapariciones forzadas.

Después del Chat Sierra XXX la misoginia y el acoso a mujeres indígenas de parte de funcionarios no terminó, se ha dado a conocer que existe un nuevo chat donde participan funcionarios, diputados entre ellos Donato Vargas y presuntamente el actual diputado local Pablo Diaz pic.twitter.com/hS0SJsFveb — Joaquín Galván (@quinomixe) March 28, 2023

Jara Cruz ha defendido a Antonino Morales Toledo, a quien el 16 de junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló sus cuentas por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, el 5 de julio de 2019, Antonino Morales Toledo, principal operador financiero de Salomón Jara Cruz, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el robo y venta ilegal de combustible.

De igual forma, defendió a la entonces presidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, quien fue detenida el 7 de mayo de 2021 por la desaparición forzada de la activista inglesa-mexicana Claudia Uruchurtu, quien la exhibió en actos de corrupción.

De igual forma, Jara defendió a ultranza al presidente municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, Arturo García Velázquez, quien fue detenido el 24 de octubre de 2019 junto con otras seis personas, entre ellas su comandante de la policía municipal, acusados de desaparición forzada y de tener nexos con la delincuencia organizada.

El 23 de diciembre de 2019, un grupo armado lo ejecutó con el tiro de gracia al tiempo que le dejaron un narcomensaje.

En todos estos casos, Jara Cruz, siendo senador de Morena, los defendió alegando que “todo se deben a consignas de carácter político con la finalidad de desmembrar a Morena y todo a lo que huela a lucha social”.