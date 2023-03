Ante omisión de la Fiscalía de Jalisco, una mujer investiga para localizar a su hija Sofía

GUADALAJARA, Jal. (Apro).– El 18 de febrero pasado fue la última vez que Sofía Gil Galán, de 24 años, conductora de un Uber, fue vista por su familia; su mamá Jessica interpuso una denuncia cinco días después por desaparición y pese a que ella consiguió información, en la Fiscalía ni siquiera han integrado los pocos indicios en la carpeta de investigación.

Para localizar a Sofía, quien tiene una niña de cuatro años, Jessica tuvo que convertirse en policía investigadora para obtener información, la cual entregó a la Fiscalía.

“Yo di con quien le rentaba el carro a mi hija, el de Uber (…) No sabíamos las placas. Le pedí apoyo a la Fiscalía para que me acompañaran a buscar a la persona que se lo rentaba, y me dijeron que no, que fuera yo a investigar, y que les avisara (…) dimos con ellos”, recuerda.

El dueño del vehículo de alquiler, con ayuda del GPS localizó el auto, pero lo lavó y se perdieron evidencias. “Encontró el carro, lo lavaron y todo, (…) no le avisó a la autoridad que el carro estaba estacionado con las pertenencias de mi hija adentro”, recalcó.

La Fiscalía solicitó hasta el 27 de febrero acceso a los videos del C5 solo del lugar donde se localizó el auto, en el kilómetro 222 de la carretera Guadalajara-Tepatitlán, colonia San José del Río.

Un dato curioso es que Sofía mantenía comunicación diaria con su familia, la última vez que habló con ellos fue el sábado 18.

Pero el lunes 20, el dueño del vehículo de alquiler declaró que conversó con ella, y que con el GPS se dio cuenta que el auto tenía más de 22 horas estacionado en la carretera, por lo que fue por él, lo lavó y alquiló de nuevo.

Cuando los policías investigadores citaron a declarar al dueño del vehículo de alquiler, mencionó que en el interior del auto había hallado las pertenencias de Sofía.

Jessica indica que en la carpeta de investigación hasta el momento solo están el aviso de privacidad y las declaraciones de ella y del dueño del vehículo de alquiler, quien ella localizó. No existe la sábana de llamadas ni la información que debió entregar Uber sobre las últimas ubicaciones del auto.

Sofía forma parte de las casi 14 mil personas reportadas como desaparecidas en Jalisco en los últimos 22 años. La mayor cantidad de denuncias por mujeres no encontradas en ese lapso, se registró en 2019, con 178 casos.