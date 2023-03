Alcaldesa de Izúcar de Matamoros se deslinda de agresión a periodistas

PUEBLA, Pue., (apro).- Irene Olea Torres, alcaldesa de Izúcar de Matamoros, se deslindó de la agresión contra dos periodistas y tres activistas de la colectiva Marea Púrpura, ocurrida el 10 de marzo.

En rueda de prensa dio a entender que este caso tenía un fondo político, pues acusó a Melitón Lozano Pérez, exalcalde de esa misma localidad y exsecretario de Educación del Estado en los primeros años del gobierno de Miguel Barbosa, de pretender desestabilizar su gobierno.

En torno a la denuncia que presentaron en su contra cinco jóvenes que fueron golpeadas, torturadas y humilladas sexualmente por parte de policías municipales, la edil rechazó que ella haya ordenado ese ataque y se dijo abierta a cualquier investigación pues ella era la “principal interesada” en esclarecer lo ocurrido.

Indicó que desde el 21 de marzo, el área de Contraloría Municipal de Izúcar de Matamoros inició la investigación contra seis policías que se presume estuvieron involucrados en la agresión contra cinco mujeres y un hombre. Incluso ofreció aplicar “mano dura” contra quien resulte responsable.

Mientras que la periodista Natalie Hoyos López dijo temer por su vida y responsabilizó de lo que pudiera ocurrirle a Olea Torres, la edil afirmó que también ella teme que algo pudiera pasarle y acusó de cualquier agresión en su contra a Melitón Lozano.

Dijo que el exfuncionario barbosista estaba detrás del constante “golpeteo político” contra su persona y su administración, con lo que buscaba cansarla y hacer que renunciara al cargo. Recordó que ella misma presentó una denuncia en contra del exfuncionario morenista por presuntas amenazas de muerte que profirió contra su familia

“El autor de esta serie de acciones en contra mía y de mi gobierno tiene nombre y apellido: se llama Melitón Lozano Pérez. Responsabilizo a Lozano Pérez de lo que pudiera ocurrir a mí, a mi familia, a mis compañeras regidoras y a todas personas servidoras públicas más cercanas a mi gobierno”, recalcó.

Durante la rueda de prensa se mencionó que el padre de las dos periodistas Michelle y Natalie Hoyos era compadre de Lozano Pérez, pero la alcaldesa dijo que no hablaría de información que pudiera afectar las investigaciones que llevaba las autoridades sobre la agresión a las mujeres ocurridas precisamente en el marco del 8M.

Marea púrpura

En respuesta a esta postura, la colectiva Marea Púrpura reclamó a la edil de Izúcar de Matamoros por pretender “politizar” la detención ilegal que cometieron policías municipales contra las periodistas y las feministas.

“La justicia no es un tema político, la dignidad no es un tema político, la seguridad de las mujeres no es un tema político. Exigimos a la presidenta municipal que rinda cuentas claras y deje de usar la tragedia como trampolín político para atacar a sus adversarios, deje de desviar la atención”, manifestaron.

Por otra parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó establecer medidas cautelares a Olea Torres, a la que pidió un informe de los hechos del 10 de marzo.

La CEDH expuso que las medidas emitidas eran con la finalidad de que el personal en el ejercicio de sus funciones se abstenga de realizar actos que atenten en contra de la vida, dignidad e integridad física y/o psicológica de las periodistas, asimismo, se instruya al personal, sujeten su actuar en términos de lo establecido en la Constitución y respetando los derechos humanos.