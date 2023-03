Protestan en Playa del Carmen contra abusos de la Policía Municipal

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (apro).– Una protesta contra recientes abusos de la Policía Municipal de Solidaridad ocurrió durante la tarde del lunes en la zona turística de Playa del Carmen, donde diversas personas afectadas recorrieron la Quinta Avenida hasta llegar al Palacio Municipal.

El hecho que detonó la movilización fue la detención arbitraria que sufrió la semana pasada el activista social Antonio Ramos Pérez, quien ha dado a conocer actos de corrupción de diversas administraciones municipales.

La concentración inició en el Portal Maya, uno de los puntos más concurridos de Playa del Carmen, tanto por turistas nacionales como extranjeros. Ahí, con pancartas en español y en inglés, mostraron su descontento.

“Nuestro rechazo, nuestro repudio hacia la Policía Municipal que es la que nos debe de cuidar, de proteger y es la que nos debe de garantizar la libre vía en nuestras calles y es cosa que hasta el momento no sucede. Quizá mucha gente diga que no le ha pasado, como yo hasta la semana pasada, cuando me arrestaron por tomar una foto”, recordó Ramos Pérez.

El pasado martes 28, Antonio Ramos manejaba su bicicleta en la colonia Ejidal cuando notó una detención en raras condiciones. Se acercó para tomar fotografía y video y también fue detenido sin ningún motivo.

Explicó que cuando fue subido a la batea de la patrulla recibió una serie de insultos. Además de que los mismos elementos lo amenazaron en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad para que borrara las imágenes que quedaron en su celular.

Ese mismo día fue dejado libre, pero hasta ahora el gobierno municipal de Solidaridad, encabezado por la panista Lili Campos Miranda, no ha realizado una disculpa pública al activista.

De acuerdo con las estadísticas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), en 2022 Solidaridad encabezó las quejas por violación de derechos humanos relacionadas con autoridades municipales. Recibió un total de 169 quejas, principalmente por labor policiaca, seguido de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, con 110 quejas.

Hasta el cierre de la información, el gobierno municipal de Solidaridad no ha emitido ningún pronunciamiento ante esta nueva movilización. El año que viene, se preparan elecciones donde existe mucha probabilidad de que Lili Campos busque la reelección, según fuentes consultadas.