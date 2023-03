En la #Marcha8M, derriban puertas del Palacio de Gobierno de Colima (Video)

COLIMA, Col. (apro).- Al final de la marcha convocada en esta ciudad con motivo del Día Internacional de la Mujer (#Marcha8M), algunas manifestantes empujaron y tiraron las puertas del Palacio de Gobierno, brincaron sobre ellas y encendieron cartulinas en el acceso al inmueble, mientras coreaban la consigna “¡fuimos todas, fuimos todas!”.

Previamente, en diversas áreas de la fachada del edificio colocaron lonas y pintaron consignas en protesta contra los asesinatos y desapariciones de mujeres.

“¡Esto no es violencia, esto es falta de justicia!”, gritó una de las manifestantes mientras bajo la penumbra del arco de acceso a la sede del Poder Ejecutivo ardía una fogata a un lado de las puertas derribadas.

“Indira rompe el pacto”, dice una de las pintas que quedaron en el extremo sur del Palacio de Gobierno, en alusión a la gobernadora morenista Indira Vizcaíno Silva, en cuyo gobierno se desbordó el año pasado la violencia hacia las mujeres, con 109 asesinatos, el mayor número en la historia desde que se tiene registro oficial.

Esa cifra colocó nuevamente al estado en los primeros lugares de homicidios dolosos de mujeres y feminicidios, con las tasas más altas del país en esos rubros por cada cien mil habitantes, de acuerdo con la clasificación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Alrededor de media hora después del incidente frente a la entrada del inmueble gubernamental, arribó al lugar una patrulla de la Policía Estatal y algunos elementos se acercaron a apagar el fuego con extinguidores, mientras las mujeres se replegaron en dirección de la Catedral, donde se confundieron con un contingente mayor que lanzaba consignas como “¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!”.

En unos minutos, los agentes policiacos se retiraron sin que se registraran choques con las manifestantes.

En la historia reciente de Colima no se recuerda que una marcha de protesta haya concluido como la de este día, pues el incidente más cercano ocurrió hace tres años cuando manifestantes del 8 de marzo de 2020 pintaron consignas en el portón del Palacio de Gobierno exigiendo justicia por un feminicidio que había ocurrido en días previos.

La marcha de este miércoles, a la que se sumaron más de 3 mil personas (mujeres en su gran mayoría), empezó poco después de las cinco de la tarde desde la Plaza de las Personas Desaparecidas, que se ubica a un costado del parque de la Piedra Lisa, y recorrió la Calzada Galván y la calle Madero, hasta llegar al Jardín Libertad, frente a la Catedral y al Palacio de Gobierno.

En uno de los costados del jardín se acondicionó un área desde donde fue leído a varias voces el pronunciamiento central, en el que recordaron que el año pasado fueron las mujeres las primeras en regresar a las calles tras la ola de violencia que mantuvo a Colima con miedo y en el encierro por meses.

Expusieron: “Tomamos el espacio público desde nuestra rabia y coraje para exigir una solución a esta barbarie que aún vivimos, una que tuviera en el centro nuestra vida. Hoy volvemos juntas para recordarle al Gobierno en turno que su estrategia de seguridad nos ha fallado a las mujeres y a las disidencias sexuales e identitarias”.

En Colima, denunciaron, “nos desaparecen y nos asesinan. ¡Nosotras no olvidamos los nombres de las víctimas! Por ello, exigimos alto a la militarización del estado, alto a sus políticas que priorizan las ganancias de los grandes empresarios, políticos corruptos y del narco por encima de nuestras vidas. ¡Ya estamos cansadas de sus alianzas patriarcales! ¡No pagaremos su guerra con nuestras cuerpas!”.

Tras citar cifras en el sentido de que entre enero y diciembre 3 mil 450 mujeres fueron asesinadas en el país, de las que 858 casos se clasificaron como feminicidios, en el panorama en el que Colima es el estado más violento, advirtieron:

“No les extrañe que hoy salgamos a denunciar el Estado fallido que tiene Colima por parte de un gobierno que no siente, que no actúa, que no se preocupa por la inseguridad que vivimos al salir a la calle, un gobierno que se dice feminista y sólo se cuida a sí mismo, hoy levantamos la voz por esas mujeres no nombradas. Eso es lo que vivimos hoy en día todas las mujeres presentes, el miedo de que no regresen nuestras madres, hermanas, hijas, amigas, el miedo de no regresar nosotras mismas”.

Añadieron: “Con tristeza y preocupación vemos que la desaparición de personas en Colima se ha convertido en una tragedia que rebasa ya el ámbito familiar para implicar a toda la sociedad, aunque ésta última no haya reaccionado de manera proporcional a la gravedad de la situación. Es claro que la omisión y la inacción también es corrupción. Que lo escuchen claro y fuerte las autoridades”.

También reclamaron que el Estado tiene una deuda hacia las personas víctimas sobrevivientes de feminicidio y cuestionaron que “maquillar los feminicidios y transfeminicidios como homicidios dolosos no es estar a favor del pueblo; estigmatizar a las víctimas de su guerra al decir públicamente que son parte del crimen organizado, sin una justa ni debida investigación previa no es estar a favor del pueblo. Criminalizar a las familias de las personas desaparecidas que protestan no es estar a favor del pueblo”.

Por lo anterior, exigieron reorganizar los marcos normativos para una tipificación adecuada de la violencia, garantizando acciones de prevención, investigación, juzgamiento y sanción de la violencia feminicida, así como garantizar el acceso a la justicia, la reparación integral del daño a las víctimas y las sanciones necesarias para que los agresores no continúen representando un peligro para la seguridad de las víctimas.

En relación con las mujeres lesbianas, bisexuales, trans y no binaries, señalaron que también forman parte de la violencia que se vive en Colima, además de otras formas de discriminación como la les-bi-transfobia.

“Somos también la resistencia: lenchas, bis, trans y no binaries; somos las críticas del hetero-cis-patriarcado, reconocemos que la lucha es de todas y que hay una deuda histórica y una baja o nula visibilidad de las disidencias sexuales e identitarias”.

Exigieron que se destinen esfuerzos sociales, políticos y de presupuesto en la educación para la inclusión de información y conocimientos de las realidades de las mujeres y personas LBT y en materia de salud demandaron que tanto el sector público y privado puedan otorgar atención especializada, tomando en cuenta sus realidades y experiencias.

En el ámbito laboral en términos de brecha salarial, refirieron que Colima es uno de los estados con la mayor brecha en el país, donde “nosotras las mujeres, llegamos a ganar casi 30% menos que los hombres, lo que significa que tenemos que trabajar 51 días más, para ganar lo mismo que un hombre al año”.

Pero “no sólo ganamos menos, también dedicamos más horas a tareas del hogar y de cuidado, y al menos 4 de cada diez de nosotras está en un trabajo informal, por lo cual no podemos acceder a seguridad social y a guardería para nuestras infancias”.

Sin embargo, aceptaron que “algo sí está cambiando en Colima, ahora más mujeres están participando en puestos de elección popular, y a ellas les decimos, es necesario que nos escuchen y sepan que desde su nuevo encargo pueden y deben trabajar en mejorar las condiciones laborales de nosotras las mujeres trabajadoras”.