Desaparece empresario de Querétaro que hacía reparaciones en penal de Coahuila

QUERÉTARO, Qro. (apro).– Ricardo Perea González, quien tiene su domicilio y su empresa en Querétaro, fue reportado como desaparecido.

El ingeniero civil realizaba con su empresa trabajos de mantenimiento en el penal de Mesillas, en el estado de Coahuila, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Ramos Arizpe y a 114 kilómetros de la ciudad de Monterrey.

Uno de sus amigos compartió la copia de la denuncia de desaparición, con fecha del 8 de marzo de 2023, levantada por la agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía de Personas Desaparecidas, Blanca Yadira Sosa Rodríguez.

El último contacto que tuvo con su hermana fue hace cinco días, según el testimonio que hizo su hermana, y que se puede leer en la denuncia de desaparición:

“… el último día que tuve contacto con mi hermano fue vía telefónica por WhatsApp el día sábado 04 de marzo del 2023, a las 09:45 de la mañana”.

En la conversación, el también padre de dos hijos refirió que se encontraba en la ciudad de Muzquiz cotizando unos materiales para uno de sus amigos, de nombre Miguel.

“… después de esto mi hermano ya no me contesta los mensajes, y al llamarle tampoco me contesta, suena una vez y me manda a buzón”.

La Fiscalía de Coahuila difundió la imagen del empresario y sus datos para solicitar la colaboración de la población.

“Al Momento se mantiene la Coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal de Búsqueda, Direcciones de Seguridad Pública Municipales, Secretaria de Seguridad Pública, Secretaria de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, así como diversas Autoridades”.

En la denuncia se lee que la hermana del empresario pudo averiguar que Ricardo fue llevado de regreso a la población de Mesillas por Jorge, uno de los trabajadores de su amigo Miguel.

“… me dijo que él lo había dejado a las horas que ya indiqué, que se bajó e inmediatamente su subió a su carro, e incluso en el camino de Jorge se percató que mi hermano venía detrás de él, y en cierto momento lo perdió de vista”.

Entre los datos que difunde la Fiscalía de Coahuila se lee que el empresario Ricardo Perea González “conducía un vehículo marca VW, tipo Jetta, modelo 2014, color gris, placas VDC427B de San Luis Potosí”.

El empresario no se presentó el lunes para continuar los trabajos que llevaba en oficinas de un edificio en la ciudad de Saltillo, según relató su hermana en la denuncia.

Amistades del empresario piden ayuda para que las autoridades locales en Querétaro estén enteradas e intervengan.

“Es un buen amigo, y sus hijos y familia me piden apoyo”, expresaron a este reportero.