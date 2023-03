No hay edificio ni monumento que valga más que la vida de las mujeres: Indira Vizcaíno

COLIMA, Col. (apro).- Ante los daños causados al Palacio de Gobierno por manifestantes al final de la marcha del 8 de marzo, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva señaló que “podría no compartir algunas formas de manifestación que se tornan violentas o dañan el patrimonio histórico, pero no hay edificio ni monumento que valga más que la vida de las mujeres, sus cuerpos y sus legítimos reclamos por los problemas que enfrentan”.

Mientras que las organizaciones convocantes de la manifestación por el Día Internacional de la Mujer concluían la presentación del pronunciamiento central del evento, en un costado del Jardín Libertad, un grupo de mujeres realizó pintas en la fachada del Palacio de Gobierno y posteriormente golpeó y derribó las puertas del acceso principal del inmueble.

En su rueda de prensa semanal denominada Diálogos por la transformación, la mandataria aseguró este jueves que desde su trinchera trabaja todos los días para atender las causas profundas de las desigualdades y las violencias que padecen las mujeres colimenses.

Expuso: “He luchado por la libertad de expresión y manifestación y contra muchas injusticias; como servidora pública no puedo hoy más que ser congruente con mis principios, mi historia personal y con los ideales del movimiento político del que formo parte”.

Por lo tanto, añadió Vizcaíno, “no hace falta decir que respetamos el derecho de las mujeres a manifestarse, sin embargo eso podría sonar a que requieren de nuestro permiso y no, las mujeres no requieren del permiso de nadie para alzar la voz, para exigir, para reclamar y para tomar lo que por derecho nos corresponde”.

Antes, en sus redes sociales la gobernadora dijo compartir “el enojo por las desigualdades y violencias que las mujeres enfrentamos” e indicó que “en distintos momentos de mi vida he marchado por causas que considero justas”.

En su encuentro con los representantes de los medios de comunicación, Vizcaíno Silva comentó que “ante lo que estamos luchando no son sólo rezagos históricos de gobiernos insensibles e indolentes; estamos luchando contra un sistema patriarcal ancestral, pero también hay que decirlo con mucha esperanza, que estamos ante un cambio de paradigma, ante un cambio de mentalidad que tiene que ver con un cambio generacional también”.

Refirió que para ella “es muy esperanzador ver a mujeres jóvenes, adolescentes incluso, niñas, que hoy alzan la voz, que saben que las desigualdades y las violencias no son normales, que saben y tienen claro que calladitas no nos vemos más bonitas y que no están dispuestas a que nadie quiera arrebatarles o cuestionarles sus derechos”.

Insistió en que la lucha por la igualdad y contra las violencias “es un objetivo central del gobierno que encabezo, y es una convicción personal en la que no estoy dispuesta a tener ningún tipo de concesión o pragmatismo”.

Cuestionada sobre los reclamos y críticas de las organizaciones feministas contra su gobierno, en el sentido de que no ha garantizado la seguridad de las mujeres en Colima, Indira Vizcaíno manifestó:

“Es natural que cualquier demanda en términos sociales vaya dirigida a quien en su momento esté en turno frente a un gobierno; es lo natural, porque al final del día justo el compromiso que nosotras asumimos al estar en este gobierno estatal es para atender las demandas específicas en todas las áreas y en este tema en particular… estamos haciendo todo lo que nos corresponde para disminuir y llegar a la erradicación de las violencias contra las mujeres”.