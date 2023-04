Detienen a tres personas por robar más de 50 celulares en el concierto Pa’l Norte

MONTERREY, NL (proceso.com.mx).- Tres personas procedentes del centro del país fueron detenidas entre el viernes y el sábado por robar decenas de celulares a los asistentes del primer día del concierto Pa’l Norte, que se celebra este fin de semana en el Parque Fundidora, informó la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

La Subdirección de Investigación Región Centro de la AEI informó que fue detenida, entre los diversos conciertos, Carolina, de 37 años, originaria del Estado de México, en posesión de 44 dispositivos celulares de diferentes marcas.

La Agencia informó que, como parte del operativo para prevenir y perseguir el delito de robo de teléfonos celulares, hecho que ocurre con frecuencia en este tipo de eventos masivos, un hombre se aproximó a los agentes para quejarse de que le habían robado su dispositivo móvil, un Apple iPhone SE.

Los celulares robados.

Mediante la aplicación de ubicación, el teléfono fue localizado en el área de los baños en posesión de una mujer identificada como Carolina, que lo llevaba una bolsa de colores rojo y negro y quien, al ser interrogada, respondió de manera evasiva.

Al revisar sus pertenencias se detectó que portaba los aparatos, entre ellos el del afectado que lo reconoció, por lo que los agentes procedieron al arresto, para ponerla a disposición del Ministerio Público.

A la originaria del Estado de México se le encontraron teléfonos Apple, Samsung, Motorola y Huawei, entre otros.

Durante la madrugada de este sábado también fueron detenidos Luis Ángel, de 19 años, originario de Puebla, y Lizeth Yessenia, de 29, de la Ciudad de México.

Estas personas, que trabajaban coordinadas, fueron denunciadas por un hombre que aseguró que se aprovechaban de los fans desprevenidos para sustraerles sus teléfonos.

Los agentes ministeriales los interceptaron y, al revisarles sus bolsillos, les detectaron los teléfonos, cuya procedencia no pudieron comprobar, por lo que se les detuvo por robo.

Luis Ángel llevaba cinco teléfonos Apple iPhone y Lizbeth Yessenia tenía la misma cantidad de celulares Apple, así como Motorola y Samsung.

La Fiscalía General del Estado de Nuevo León dio a conocer a los asistentes de Pa’l Norte que pueden acudir al módulo ubicado en el interior de Fundidora para denunciar algún robo de teléfono.

A los afectados se les pide comunicarse a los teléfonos 8120308187 o al 8120204000 extensión 6772 para recibir orientación de la recuperación.

El evento Pa’l Norte se realiza en el Parque Fundidora los días viernes, sábado y domingo, donde se presentan, en diversos escenarios, decenas de artistas ante miles de asistentes.

La parte estelar de la cartelera está integrada por Billy Ellish, The Killers, Twenty One Pilots, The 1975, 5 Seconds of Summer y Café Tacvba, entre muchos otros de fama internacional.