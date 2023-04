Explota pirotecnia en mitin de Alejandra del Moral en Ixtapaluca; hay dos heridos

TOLUCA, Edomex (apro).– Al menos dos personas resultaron lesionadas por la explosión de material pirotécnico durante un evento de campaña de Alejandra del Moral, candidata de la coalición “Va por el Estado de México” a la gubernatura, en el municipio de Ixtapaluca.

Los afectados, un hombre y una mujer, fueron atendidos por paramédicos en el lugar, dado que sus heridas no fueron consideradas de gravedad. El primero sufrió quemaduras en una mano; la segunda, en una pierna.

El accidente se registró poco antes de las 13:00 horas de este miércoles, mientras cientos de personas se encontraban congregadas en un campo de futbol de la Avenida Cuauhtémoc, casi esquina con calle Camino Real, en la colonia Centro.

El momento de la explosión quedó registrado en un video difundido en redes sociales. En él se aprecia al fondo, pero entre la multitud, una columna de humo, lo que provocó que los asistentes que se encontraban cerca del estallido corrieran para alejarse.

Desde el templete, con micrófono en mano, uno de los animadores advierte: “¡cuidado!”, pregunta: “¿estás bien?”, pide guardar silencio, calma, que los asistentes permanezcan en su lugar, y solicitó asistencia para verificar lo ocurrido.

Un par de minutos después, el orador afirmó que no se había presentado ningún problema; más tarde, la animadora convocó a que el ánimo no decayera.

El incidente ocurrió cuando no habían arribado al lugar los oradores, incluida la abanderada; por tanto, no habían comenzado las particiones políticas. Después, el evento se realizó con normalidad en uno de los municipios considerado bastión antorchista.

Desde el templete, la exalcaldesa Maricela Serrano indicó que la zona oriente debe dejar de ser dormitorio de la Ciudad de México, por lo que solicitó a Del Moral detonar el desarrollo económico y generar empleos para que los habitantes no se vean obligados a trasladarse todos los días a la capital del país.

“Que no nos tienten los cantos de la sirena, no nos gusta la realidad que vivimos día a día, no nos alcanza el salario, para la educación y la salud”, indicó a los asistentes, y ofreció que el Movimiento Antorchista hará su tarea en la campaña y multiplicará el mensaje de la priista.

Del Moral Vela, por su parte, comprometió “no voltear a los lados cuando haya que entrarle a un tema”, cero tolerancia en seguridad, en lugar de abrazos; penas contundentes para los delincuentes, y una unidad especializada de investigación mexiquense para que se haga labor de inteligencia y los delincuentes mejor no salgan a las calles.

Además, comprometió protección a las víctimas, especialmente a las niñas y mujeres, a quienes dotará de un botón de pánico desde el celular para que obtengan una respuesta inmediata de las policías; bardas perimetrales para las escuelas, mejorar el abasto de agua potable, la construcción de un puente vehicular y la rehabilitación de los parques recreativos.

“En 2024 vamos a recuperar Ixtapaluca… Vamos a demostrar de qué cuero salen más correas. Vamos a ganar con la fuerza del oriente”, anticipó.

Más tarde, la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD-NAEM se trasladó a un mitin en Chimalhuacán, también tierra de Antorcha Popular y Campesina.