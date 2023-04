Congreso reformó la Constitución para modificar límites entre Oaxaca y Chiapas

OAXACA, Oax. (apro).- El Congreso local reformó la Constitución para modificar límites entre Oaxaca y Chiapas y dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reconoce 160 mil hectáreas de bosques y selvas a las comunidades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa.

Esta reforma que da certeza jurídica al territorio de Los Chimalapas que estuvo en disputa desde 1967 por ganaderos chiapanecos, se aprobó a un año, cinco meses y un día de que la Suprema Corte ordenó al Poder Legislativo de Oaxaca y de Chiapas hicieran efectiva la declaratoria de límites territoriales.

El Consejero Jurídico del gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, responsabilizó al ex gobernador Alejandro Murat Hinojosa de no acatar el resolución de la SCJN y eso puso en riesgo la resolución de la corte que debió cumplimentarse en los 12 primeros meses, luego que el 11 de noviembre de 2021 falló a favor de Oaxaca en la controversia constitucional sobre sus límites territoriales presentada el 29 de noviembre de 2012.

“Cuando nosotros entramos (como gobierno el 1 de diciembre de 2022) ya estaba venciendo y no quisimos aventarnos a una reforma sin consultar a los chimas, sin ir a verlos y hasta que consensáramos, que escucharan el proyecto y quedaban convencidos, ahora viene la otra parte, de consensar con Chiapas”.

“Me di cuenta que había un abandono del expediente (por el gobierno del priista Alejandro Murat), a más de un año de haberse emitido la sentencia a favor de Oaxaca no se había hecho nada para cumplir la sentencia”, agregó.

Reitero que “Murat no hizo nada de cumplimiento a la sentencia pese a que el plazo vencían los primeros días de diciembre de 2022, entonces, lo primero que hicimos a la Corte es pedir una prórroga y se nos negó, dijo no, empiecen a cumplir y estamos en vías de cumplimiento por eso decimos al gobierno de Chiapas que esto no se podía esperar mas”.

Considera que a Alejandro Murat se le podría fincar una responsabilidad compartida con los diputados porque no hicieron la reforma en su tiempo.

Afortunadamente, dijo, ya se aprobó la reforma constitucional y este viernes 14 de abril, el gobernador Salomón Jara Cruz va a reunirse con las autoridades de Santa María y San Miguel Chimalapa para instalar un comité interinstitucional que tiene por objeto darle seguimiento al cumplimiento de la controversia y para que los pueblos de los Chimalapas sepan que el gobierno los está acompañando en ese proceso.

Luego de su reunión en Santa María Chimalapa, el gobernador sostendrá una reunión con autoridades municipales de Tapanatepec, Chahuites, San Francisco del Mar y Arriaga, Chiapas donde también asistirá la secretaria de gobierno de esa entidad.

Con esta reforma, dijo, quedaron dentro del territorio de Oaxaca cuatro municipios chiapanecos Belisario Domínguez, Cal y Mayor, Rodulfo Figueroa y otro, con poco más de 20 mil habitantes que están en este lugar y ese será el siguiente paso a seguir para saber qué se va a hacer con el tema de servicios o desplazamiento.

El Congreso de Oaxaca informó que para saldar la deuda histórica con los pueblos de San Miguel y Santa María Chimalapa, aprobó la reforma constitucional para modificar el límite territorial entre los estados de Oaxaca y Chiapas.

Con ello, el Congreso de Oaxaca cumple con lo ordenado a este poder en la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien solicitó al Poder Legislativo de Oaxaca y de Chiapas hicieran efectiva la declaratoria de límites territoriales.

Esto significa para Oaxaca “un avance en la construcción de paz y gobernabilidad, además de que se da certeza jurídica al territorio y se salda la deuda histórica con el pueblo de los Chimalapas”.

En sesión extraordinaria de este miércoles, el Pleno de la 65 Legislatura local aprobó la reforma al párrafo séptimo del artículo 28 de la Constitución de Oaxaca, por el que se da cumplimiento a los resolutivos segundo y tercero de la controversia constitucional 121/2012 sobre límites territoriales entre los estados de Oaxaca y Chiapas, dictada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ello, luego de que el 11 de noviembre de 2021, la SCJN fallara a favor de Oaxaca en la controversia constitucional sobre sus límites territoriales presentada el 29 de noviembre de 2012.

Dicha sentencia ratificó que se reconocen los límites de la entidad oaxaqueña según lo establecido en su Constitución Política, y confirmó que las 160 mil hectáreas de bosques y selvas disputadas desde 1967 con Chiapas pertenecen a las comunidades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa.

Por lo que ahora en la Constitución local quedó establecido que “la línea limítrofe que debe regir entre los estados de Oaxaca y Chiapas, partirá de sur a norte e iniciará en la Barra de Tonalá a los 16° de latitud norte (94°00´00´´W; 16°00´00´´N) en dirección noroeste hasta el Cerro del Chilillo (94° 2´ 35.84´´ W, 16° 20´ 27.09´´ N), de ahí con dirección noroeste hasta el Cerro de la Jineta (94° 8´ 21.87´´ W; 16° 27´42.73´´ N) y de ahí con rumbo noreste hasta el Cerro de los Martínez (93° 53´ 23.92´´ W; 17° 8´ 56.79´´ N)”.

El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.