"Padezco Alzheimer": difunden supuesta carta póstuma de Raúl Padilla

GUADALAJARA, Jal. (Apro).– A través de redes sociales circula la supuesta carta póstuma que dejó el líder moral de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Raúl Padilla López, quien, según la misiva, se suicidó el 2 de abril debido a que le diagnosticaron Alzheimer.

El rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva, en una entrevista que concedió a los medios afuera de las instalaciones donde se realizó el velorio del líder moral, confirmó que la preocupación que llevó a Raúl padilla a suicidarse era un “tema de salud, una mente tan clara, a lo mejor no iba a soportar, no tenía claridad en su mente, y entiendo que esa es una de las razones más poderosas que pudo haber tenido, pero era genio y figura”.

Como homenaje a Raúl Padilla, no se nombrará presidente de la FIL Guadalajara: Ricardo Villanueva

En la carta hecha con letra manuscrita, se lee lo siguiente:

“A todos mis seres queridos, amigos y universitarios.

Les pido una disculpa por tomar esta decisión en una coyuntura difícil. Soy considerado “enemigo por las máximas autoridades federal y estatal que están dispuestos a perpetrar cualquier patraña con tal de destruir a “sus enemigos”.

Mas no es por ello que tomo la decisión. He pasado por iguales o peores circunstancias y las he enfrentado con entereza.

Sucede que tengo mes y medio que que me cercioro que padezco de Alzheimer y/o perdida severa de memoria.

Es cada vez mas recurrente y en momentos tengo lapsos de hasta 10 mins (minutos) de perdida de memoria. Cada vez me cuesta mas trabajo disimularlo. Lo que sigue se que es terrible, mas asociado al estres.

Ya no soy útil como en otras coyunturas.

Sirvo mas llendome.

Perdon, perdon, perdon” (sic).