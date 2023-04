PRI y PAN acusan a Jara de coaccionar a autoridades de oposición para que se cambien a Morena

OAXACA, Oax. (apro).– Los presidentes estatales de los partidos Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández, y del Revolucionario Institucional (PRI), Javier Villacaña Jiménez, acusaron al gobernador Salomón Jara Cruz, a su hermano Noé Jara Cruz y a parte de su gabinete de coaccionar a las autoridades municipales de oposición para cambiarse a Morena a cambio de obras públicas.

Woolrich Fernández calificó de “intolerable” la situación porque “el gobernador se ha estado ocupando en dirigirse a todas nuestras autoridades para que les puedan dar obra si se van con Morena” y eso los obligo a formar una alianza y si es necesario tomarán las calles como Salomón Jara y Jesús Romero lo hacían para obtener prebendas.

“Este señor nos ha perjudicado al punto que ya era necesario hacer algo y los tres partidos PRI, PRD Y PAN coincidimos en hacer esta alianza para exigir que se ponga una mesa especial que pueda dirimir todos los problemas de nuestras autoridades”.

Además, se pronunció por que se revise la cuenta pública, porque desde ahora ya hay mal uso del dinero.

“Para mí no es nada extraordinario que haya desfalcos o que haya empezado el abuso en el uso del dinero, porque tenemos un gobernante que desde que rindió su primera declaración cuando era senador dijo no tener nada de bienes; en el último año, 2022, ya apareció con un coche y dos casas y la que acaba de rendir al asumir el cargo, a los cincuenta y tantos días ya presenta una con las mismas dos casas y carro, pero no dice datos exactos.

Y le volvió a recordar a Jara Cruz que “tenemos memoria de cuando en el mismo Senado le requirió al gobierno federal, a la Procuraduría federal que atrajera el caso de la pérdida de mil 200 millones de pesos mencionando que ya había un antecedente de 500 millones de pesos que no pudo comprobar”.

A su vez, Villacaña Jiménez manifestó que “los momentos políticos nos obligan a hacer acuerdos, a buscar alianzas porque es sabido de todos que en el gobierno de Salomón la gestión es solamente para sus incondicionales”.

“Vemos cómo la gestión ha sido el pretexto para tratar de jalar autoridades municipales e incluso a distinguidos miembros de los tres partidos, y vemos al hermano del gobernador (Noé Jara) ofreciendo obras descaradamente diciendo que es un referente de Morena y que con él se van a hacer todas las acciones”.

Estos hechos violentan la ley porque es un delito tener intermediarios y más cuando se busca tener un beneficio de tipo político.

Los inconformes, en conferencia de prensa, exigieron al gobernador instalar una mesa de atención especial para que sus gestiones transiten, y de paso anunciaron la conformación de un frente de organizaciones.

Villacaña Jiménez le recordó a Salomón Jara y a Jesús Romero que “cuando los gobiernos eran priistas tenían respuestas a sus demandas y ahí tenemos los frentes de organizaciones que armaba Jesús Romero, el mismo gobernador, por eso nos extraña que el día de hoy les cierren las puertas a quienes no son sus incondicionales”.

Respecto al hermano incómodo de Salomón Jara, dijo que “está buscando tener algún efecto en lo político, lo que no está correcto es que se viole la ley. En primera instancia porque la ley es muy clara y dice que no puede haber intermediarios entre las decisiones del gobierno y los municipios y menos si estás hablando de un partido político. Cuando alguien se dice referente de Morena anda ofertando las obras dada su cercanía con el titular del Ejecutivo, se tipifica un delito”.

“Vemos al gobernador ofreciendo obras descaradamente diciendo que es un referente de Morena y que con él se van a realizar todas las acciones, lo cual violenta la ley, es un delito el hecho de tener intermediarios y más cuando se busca obviamente obtener un beneficio de tipo político”, dijo el líder del PRI.

También acusó que el gobierno del estado está cancelando obras que los gobiernos municipales habían gestionado con anterioridad y que ya estaban aprobadas, tras cumplir con todo el proceso legal para ello, y que en ocasiones tarda hasta siete meses.

“Les dicen que esas obras ya no van y (las autoridades) tienen que empezar de nuevo, con todo lo que eso conlleva”.

Insistió en que “el PRI, el PAN y el PRD son referencias políticas vigentes, vivas, fuertes, nosotros no queremos llegar a donde ellos llegaron en su momento, a tomar la calle; pero si no nos dejan otra opción, lo vamos a tener que hacer”.