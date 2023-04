Policía de Cozumel priva de su libertad a dos reporteros que cubrían un accidente (Video)

COZUMEL, Qroo. (apro).- Dos reporteros de la isla de Cozumel fueron privados de su libertad por la policía local cuando cubrían un hecho de tránsito. La corporación, comandada por la alcaldesa morenista Juanita Alonso, incomunicó y maltrató a los comunicadores por varias horas.

El hecho ocurrió la tarde del pasado jueves. En una trasmisión en vivo por Facebook realizada por Silvia Peraza, de Código Rojo Quintana Roo, se pudo apreciar que tanto ella como Gabriel Aguilar, reportero de Esquema Cozumel, no atravesaron en ningún momento el acordonamiento de una volcadura sin lesionados en la avenida 65, que conecta a la zona hotelera de la isla.

Noticias Relacionadas Periodistas de Cozumel denuncian amenazas y agresiones durante el gobierno de Morena

En la misma transmisión se observa a un policía de Cozumel que llama a una patrulla. Ambos fueron subidos a la unidad para ser llevados en calidad de presentados a las instalaciones de la Policía de Cozumel.

Sin embargo, relató Gabriel Aguilar, en el trayecto fueron informados que su situación jurídica cambió a la de acusados de algún delito.

“Nos esposaron desde allá, aunque el director dijo lo contrario, incluso Silvia iba llorando porque decía que les cerraron mucho las esposas. Salimos esposados. Nos trasladaron a la Fiscalía”, relató Gabriel Aguilar.

“Siento que había la orden de darnos un trato de los más humillante, pero en ciertos términos. Unas personas que estaban presas me dicen ‘¿quieres agua?, tenemos agua purificada’. Me la tiran, no la puedo agarrar, pasa un policía y le pido que me la pase y me dice que no”, agregó.

Ya por la noche del jueves fueron trasladados a la Fiscalía de Quintana Roo en Cozumel bajo un fuerte operativo policiaco. En las instalaciones de la representación social llegaron, inclusive, elementos de la Secretaría de Marina para resguardar el sitio.

En las afueras de la dependencia, reporteros y población de la isla se presentaron para exigir la libertad de los comunicadores, quienes cerca de las 10 de la noche fueron dejados en libertad sin saber aún las causas precisas de su detención.

Entre contradicciones, horas más tarde, Luis Alberto Taylor González, director de la Policía de Cozumel, ofreció una rueda de prensa y justificó la detención de los periodistas.

Ambos reporteros preparan acciones legales contra los servidores públicos involucrados.