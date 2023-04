Alejandra del Moral ofrece disculpas por si el PRI se ha equivocado

TOLUCA, Edomex. (apro).– Desde Santiago Tianguistenco, municipio natal del exgobernador Carlos Hank González, Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México a la gubernatura, ofreció una disculpa a los mexiquenses por si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha equivocado.

“En el Estado de México podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos construido. Falta mucho por hacer, sí, pero hay que ser valientes para reconocer lo que hemos hecho bien y valientes para cambiar lo que hemos hecho mal, porque nos hemos equivocado y es de valientes reconocerlo. Con toda humildad, si nos hemos equivocado, ofrezco una disculpa”, dijo.

Acompañada por el exgobernador Eruviel Ávila, el diputado local Jaime Cervantes y Diego Moreno, alcalde de Tianguistenco, quien siguió el acto desde la Presidencia municipal, la candidata de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (NAEM) anunció que construirá el libramiento Hacienda-Atenco con Tianguistenco, conectando a la carretera México-Toluca.

El fin de semana, Del Moral Vela estuvo en Huixquilucan, acompañada por la senadora panista Xóchitl Gálvez y por David Korenfeld, extitular de la Conagua que renunció al cargo tras el escándalo por el uso de un helicóptero oficial para trasladarse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el propósito de abordar un vuelo a Estados Unidos para sus vacaciones familiares.

La candidata tricolor reconoció ante sus simpatizantes que la contienda no está fácil, les propuso trabajar sin descanso para no permitir que los morenistas “entren al Estado de México” y se comprometió: “yo me voy a romper la madre por ustedes todos los días, y salir a ganar esta elección”.

Prometió impulsar el reconocimiento de la relación laboral de los repartidores de plataformas digitales, para que puedan acceder a los derechos que merecen, anunció que promoverá una licencia especial de pago único y con vigencia de seis años para ellos, y acceso a créditos del Instituto Mexiquense del Emprendedor.

Por su parte, Xóchitl Gálvez indicó que no se puede confiar en alguien que le quitó el dinero a sus trabajadores, en referencia a los diezmos de Texcoco en la administración de la morenista Delfina Gómez. “Yo estuve en el debate, yo te vi responder de manera inteligente y capaz, tenemos a la candidata más chingona y la vamos a apoyar”, expuso.

Desde Naucalpan, Alejandra del Moral ofreció apoyar las propuestas de las asociaciones “Frente Cívico Nacional”, “Poder Ciudadano”, “Sí por México”, “Sociedad Civil México”, “México Une” y “Unidos por México”, y afirmó que antes que política es una ciudadana mexiquense.

“Vamos a trabajar por este país, tienen una candidata que dará la vida por las causas ciudadanas. Esta es mi tierra, es mi casa y la defenderé con todo lo que soy y todo lo que tengo”, sentenció.

Ante el empresario Claudio X González, el perredista Silvano Aureoles y la panista Margarita Zavala, la priista aseguró: “no les voy a fallar, porque yo no sé fallar, o me entrego o mejor no me subo, ya me subí y voy a ser gobernadora del Estado de México”.