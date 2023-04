“Alejandra del Moral no necesita titiritero”, lanza la priista a Delfina Gómez

TOLUCA, Edomex. (apro).- “Alejandra del Moral no necesita titiritero, yo tomo mis propias decisiones y puedo ganar esta elección”, azuzó la candidata de “Va por el Estado de México” al gobierno mexiquense, al referirse a su contendiente de “Juntos Hacemos Historia”, Delfina Gómez.

Desde Acolman, donde este martes realizó evento de campaña, la priista indicó que la justa “no es de una alianza contra otra, no es del PRI o PAN contra Morena, sino de Alejandra contra Delfina”.

Aquí (en el PRI), aseguró, “hay mucha candidata para ganar esta elección. Alejandra del Moral no necesita titiritero, yo tomo mis propias decisiones”, en un señalamiento que se deduce también alcanza al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Del Moral Vela insistió en que será la gobernadora de la reconciliación, de manera que nunca más haya “gobernantes fomentando el odio, confrontando a la ciudadanía”.

Yo soy, afirmó, quien tiene capacidad para reconciliar, resolver y unir. Comprometió ser una gobernante de territorio, no de escritorio: “No me van a ver en el Palacio de Gobierno en Toluca, sino tomando decisiones con la gente, con el pueblo y para el pueblo”.

E insistió en el Salario Familiar como su programa social eje, en sustitución del Salario Rosa, que no desaparecerá, sino se volverá más grande, alcanzará a 4.5 millones de hogares mexiquenses, de manera que también tengan salario los adultos mayores, los hombres, los jóvenes, los niños, y alcance hasta para las mascotas.

El día anterior, en Atizapán de Zaragoza, aseguró que no le asusta que digan “que vamos en segundo lugar”, pues alcanzará y le ganará a la puntera.

Las encuestas, manifestó, “no me preocupan, me ocupan para tomar decisiones estratégicas, pero Morena no es invencible, ya le ganamos en 2021 y le vamos a volver a ganar en 2023”, al recordar que ese año la alianza del PRI y PAN arrebató al partido guinda importantes alcaldías, como las de Toluca, Naucalpan y Tlalnepantla.