Detectan falsos retenes en carreteras de Sonora

SONORA (apro).– La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la operación de falsos retenes en la carretera federal en el tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado, por lo que invitaron a la población a tomar medidas.

El delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez, señaló que en ese tramo se detectaron retenes donde los elementos no están plenamente identificados.

"Ellos tienen que llevar sus identificaciones oficiales, y cuando la persona que esté siendo abordada lo solicite se tiene que identificar plenamente, o sea, no tiene que haber gente que no esté plenamente identificada, y estamos viendo la forma de en el lugar donde se establezca el filtro de revisión para los efectos que ya mencioné anteriormente, se ponga alguna lona en donde se precise qué fuerza de seguridad está haciendo esas revisiones", indicó.

Méndez agregó que los filtros que implementa la Policía Federal Ministerial en Sonora son de manera temporal.

"La interrelación que se tenga por los ocupantes de los vehículos tiene que ser de la manera más respetuosa, no es que van a andar revisando bolsos, no es que van a andar revisando cuestiones que no les corresponde, solamente lo que se dice en la denuncia anónima", detalló el delegado de la FGR.

Por su parte, Juan González Alvarado, coordinador estatal de Protección Civil, recomendó a la población reportar al 911 cualquier sospecha de un retén falso.