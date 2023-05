Dan 46 años de prisión a hombre que atacó con ácido a su expareja en Ixtapaluca

TOLUCA, Edomex. (apro).- El Poder Judicial del Estado de México dictó sentencia de 46 años y 8 meses de prisión a Efrén García Ramírez, quien desfiguró el rostro de su expareja, Carmen Sánchez, al rociarla con ácido hace casi nueve años en Ixtapaluca.

El delito fue considerado por una juez del Tribunal de Enjuiciamiento de Chalco un feminicidio en grado de tentativa, de manera que es el primero en América Latina en sancionar de forma ejemplar una conducta de este tipo.

Carmen Sánchez fue agredida el 20 de febrero del 2014 por el padre de sus hijos, quien al rociarla con ácido le provocó varias lesiones permanentes en su rostro y cuerpo.

Desde el día de los hechos, la mujer debió someterse a alrededor de 60 cirugías, en busca de recuperar su salud, sin que a la fecha lo haya logrado, por lo que pide a las instancias involucradas hacer efectivo el seguimiento que garantice su total rehabilitación.

"La violencia machista y el ácido me arrebataron la identidad, libertad humana, mi dignidad, y me dejaron secuelas físicas, psicológicas, psicosociales y emocionales", refirió.

La víctima recuerda que inició su batalla jurídica sola. Al día de hoy, encabeza una fundación que lleva su nombre y apoya a quienes, como ella, han sido víctimas de este tipo de agresiones.

La condena además obliga a García Ramírez a pagar una multa superior a los 4 millones de pesos por concepto de reparación del daño.

Carmen Sánchez confía en que la sentencia sea un precedente para que, en lo sucesivo, todos los ataques con ácido sean juzgados como un intento de homicidio.

"Este no solo es un logro mío. También es un logro de mi grupo de defensa legal, de mis dos hijas, de mi familia, de mi red de apoyo y de todas las activistas, defensoras de derechos humanos, colectivas feministas y medios de comunicación que no me soltaron nunca", destacó.

En especial, añadió, el fallo "es un logro de todas las mujeres que han sobrevivido a un ataque con ácido o con otro tipo de sustancias químicas y que con mucha valentía y fortaleza han levantado la voz para que sus casos no queden en la impunidad".