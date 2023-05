Explosión de pirotecnia exhibe permisividad de autoridades en Corregidora

CORREGIDORA, Qro. (proceso.com.mx).- Un nuevo estallido de pirotecnia durante una celebración religiosa causó la muerte a Ramón Ramírez Ortiz y lesiones a por lo menos tres personas más.

La explosión ocurrió en un domicilio de la colonia Las Flores, donde Uriel Perea Vázquez, hermano de Andrea, regidora y expresidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en Corregidora, recibió una imagen de la Virgen de El Pueblito.

El estallido volvió a exhibir la permisividad de las autoridades ante el uso de la pirotecnia. “No tenían permiso, ellos prácticamente lo hacen por medio de algunas personas que tienen la gruesa para la quema de la pirotecnia”, confirmó el director de Protección Civil Municipal, Omar Lugo Aguilar

“En estas corporaciones normalmente tienen una quema de pirotecnia de cuetes de trueno, pero no como tal, un tema de permisos y tampoco el tema de permisos de polvorín”, añadió el titular de Protección Civil.

Se trata de la explosión mortal más reciente en Querétaro, estado donde nueve personas han perdido la vida por explosiones de pirotecnia en celebraciones religiosas en los últimos cinco años; además, por lo menos 76 personas más han terminado lesionadas.

La regidora y expresidenta del PAN en Corregidora, Andrea Perea Vázquez, se negó a hablar sobre la explosión en la casa, presuntamente propiedad de su hermano, quien fue una de las personas lesionadas.

“Joven, estoy en sesión de Cabildo, se lo agradezco, pero no tengo comentarios al respecto, gracias”.

Tampoco quisieron hablar las regidoras del PAN, María Esther García Aguilar y Alicia Hernández Campos, quienes, al igual que otros dos hermanos de regidores, Indalecio Jiménez Rodríguez y Uriel Pérez Vázquez, participan en el grupo religioso “Corporación del Gran Capitán y Gran Turco”.

-- En ese tema, regidora, dice Protección Civil que no hubo permisos, ¿por qué no los tramitaron?

-- No sé nada de ese tema, respondió la regidora María Esther, quien aclaró que ella no participó el día de la explosión, antes de apresurar el paso y subir a una camioneta sin aceptar más preguntas.

Tampoco quiso hablar el presidente municipal de Corregidora, el panista Roberto Sosa Pichardo, quien primero ofreció informar del tema, después dijo que no podría, pero aceptó agendar una entrevista; no obstante, aunque se solicitó formalmente, dos semanas después sigue sin concretarse. Despiden a Ramon, sargento que falleció por las lesiones de la explosión. Foto: Eric Pacheco

Mientras tanto, el grupo religioso “Corporación del Gran Capitán y Gran Turco de Nuestra Señora de El Pueblito”, en el que participan las regidoras del Ayuntamiento de Corregidora y los hermanos de otros dos regidores, atribuyó la explosión a un tanque de gas.

Sin embargo, el director de Protección Civil, quien había informado de la explosión de pirotecnia en una reunión con grupos religiosos y autoridades eclesiásticas, a la que acudieron funcionarios y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), les dijo que eso no se puede ocultar.

“Esto no se puede ocultar, sabemos cuál es el tema, pero el tratar de desviar el tema de la atención para disminuir la situación de la pirotecnia, yo creo que eso es un tema de conciencia nada más”.

En esa misma reunión, el director de Seguridad Pública en el gobierno del panista Roberto Sosa Pichardo relató lo que vio en el domicilio donde ocurrió la explosión.

“Yo cuando llegué al lugar de los hechos, sí vi mucha gente muy tomada, pero muy tomada, desconozco si la persona que activó los cuetes estaba bajo el influjo del alcohol, lo desconozco, eso ya lo determinarán los peritos, pero sí había mucha gente muy tomada”.

La reunión fue encabezada por la secretaria de gobierno, Ana Florencia Maldonado Rodríguez, quien reconoció, después de la explosión mortal, que habían sido permisivos.

“Si antes se permitía de vez en cuando una cervecita y nos hacíamos… no va a haber manera, porque sabemos perfectamente que el riesgo aumenta considerablemente y más si están utilizando este tipo de elementos”.

El director de Policía aclaró que ellos sí detectan a las personas que van tomando y tronando cuetes, pero reveló que personal de las corporaciones religiosas llaman a funcionarios municipales y a él le indican dejarlos.

“Queremos llevarnos gente que va causando problemas durante la peregrinación, tronando cuetes y van tomados, nos los queremos llevar al Juzgado Cívico y la misma corporación los ayuda y los defiende o le habla a autoridades del municipio para que le echen la mano y que los suelten".

Inclusive, el párroco de “San Francisco Galileo” de “El Pueblito”, Corregidora, Jaime Gutiérrez Jiménez, narró en esa reunión con integrantes de corporaciones religiosas, que hasta él mismo les ha quitado bebidas alcohólicas en festividades.

“Y les he quitado las bebidas (…) y lo voy a seguir haciendo en el sentido de no quitar tradiciones, pero sí purificar tradiciones y esto del alcohol y la pirotecnia no combinan”.

Uno de los participantes por parte de las corporaciones religiosas relató durante la reunión lo fácil que es para la gente que viene de fuera de El Pueblito, cabecera municipal de Corregidora, conseguir pirotecnia y tronarla en sus fiestas.

“Gente que viene de otro lado, ‘oye, vamos a El Pueblito, al fin que hay cuetes, hay mañanitas, hay vino’, y llegan y van con los que venden, es una manera de que también ellos ganen, algún eh, un ingreso extra, ¿no?, van con el que vende los cuetes, con el que lo tiene almacenado, ‘véndeme una docena de cuetes, al fin que ando con los de la Mayordomía, o los del Divino Salvador, echando cuetes’ y ahí traigo el alcohol encima”.

"Una bomba de tiempo"

En la reunión, convocada en calidad de “urgente” tres días después de la tragedia, la secretaria de Gobierno de Corregidora, Ana Florencia Maldonado Rodríguez, reveló:

“Tenemos aproximadamente, me comentaban, 100 gruesas en el centro de El Pueblito, lo cual es un riesgo inminente y necesitamos hacer algo con eso, no pueden estar de esa manera resguardadas.

Esa cantidad de pirotecnia a la que se refirió la secretaria de Gobierno, es cien veces mayor a la que estalló en la colonia Las Flores y que derivó en la muerte de una persona, el pasado 22 de abril.

“Díganme ¿qué hacemos con esa pirotecnia?, porque con este calor y esa cantidad, en cualquier ratito puede suceder una tragedia tremenda, es una bomba lo que tiene El Pueblito”.

Habitantes de la colonia Las Flores, como Paulina Treviño, opinaron ante la reciente explosión: “Imagínense por un accidente, por una chispa, algo, pues se ocasiona todo esto y lamentablemente pues no nada más ellos son los afectados, sino también nos llega a tocar a nosotras y pues sí está crítico”.

La señora Irma Fuertes, también habitante de la colonia donde sucedió la explosión, consideró: “Pudieran usarse algunas otras alternativas para anunciar la fe o anunciar el llamado a los actos religiosos sin necesidad de que haya pirotecnia”.

Sin embargo, el párroco de El Pueblito, ante las autoridades reunidas en la sesión que sostuvieron el martes 25 de abril, defendió las festividades.

“Me quiero poner en los zapatos de las personas que hacen los reclamos, pero entendí mejor que es la identidad de un pueblo y que yo tengo que respetar esa identidad y no puedo mutilarla, no estoy diciendo tampoco con esto que estoy a favor de que se quemen los cuetes o que no se quemen, no, no, no, esa es mi postura, yo no puedo, sino que voy hacia el respeto, hacia el respeto de la persona, de la tradición y de la cultura”.

Sin embargo, en esa reunión otro integrante de una corporación religiosa les dijo:

“Es que no es la ley del pueblo, o sea, muchos la ven así y dicen: ‘No, es que la tradición’, pues sí, pero a ver, el día que pase algo me van a fregar a mí, no a ti, entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos”.

El titular de la Oficina de Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobierno de Corregidora, José Arturo de Santiago Ibarra, puntualizó en la reunión a las personas que participan con corporaciones religiosas: “Hoy por hoy, hay más de cien gruesas en El Pueblito y literal es una bomba de tiempo, y están tan expuestos a que pase lo que sucedió, mientras estén en su casa y no van a ser solo ustedes los afectados, sino los que les rodean”.

El padre Jaime Gutiérrez Jiménez, párroco de El Pueblito, sugirió centrarse en lo que considera la raíz del problema y se puso como ejemplo de cómo actuar o qué hacer:

“Identifica el problema, ve a la raíz y sánalo, ¿qué es lo que estoy haciendo?, ahorita estoy construyendo la casa de sacerdotes antiruido; si me molestan los ruidos, okey, el problema es el ruido, pongo manos a la obra, pero no ataco a las personas”.

Ante explosiones de pirotecnia, voces como la del expresidente del PAN en Corregidora, Omar Herrera Maya, han manifestado con anterioridad que la idea es ejercer “nuestra fe, pero sin riesgo”.

En la propia Diócesis de Querétaro, el presidente de la Comisión para la Pastoral de Comunicación, Gabriel Álvarez Hernández, afirma que “no son necesarios los cuetes” porque no son los que provocan la alegría de la fiesta religiosa.

E incluso reconoció que “va creciendo otra postura donde la fiesta puede ser sin esta expresa manifestación, también es correcto”.

No obstante, la secretaria de Gobierno, Ana Florencia Maldonado Rodríguez, quien confirmó mantener al alcalde informado de las reuniones, les adelantó a grupos religiosos y a autoridades eclesiásticas:

“Aunque, de entrada, como reacción, dijéramos: ‘no, esto se prohíbe’, no va a ser, no va a ser así, tenemos muy claro, como yo siempre se los he dicho, que todas estas tradiciones forman parte de esa personalidad que es El Pueblito”.

Y en esa junta, realizada en las instalaciones de la Presidencia Municipal, la funcionaria les expresó también: “No podemos permitir nuevamente poner en riesgo por infringir estas normas, por seguirnos de largo y por nosotros ser permisivos, no podemos permitir poner en riesgo, nuevamente, otra vida humana”.

No obstante, en entrevista con este reportero, un día después, habló de otros datos:

“Al día de hoy yo no tengo un peritaje, adentro de un domicilio particular, que me haga un conteo de cuántas gruesas se encuentran en El Pueblito, ¿si?, porque además está fuera de mi facultad legal. Yo en ese momento hice el exhorto porque es lo que a mí me llega a comentar gente de las corporaciones, que además lo hacen, se acercan de manera que me piden el anonimato”.

Este reportero también solicitó una entrevista por escrito al comandante de la Décimo Séptima Zona Militar en Querétaro, Julio César Moreno Mijangos, pero al momento no ha habido respuesta.

El gobierno de México tiene disponible para consulta en su portal oficial, un documento relacionado con una ponencia que da cuenta de la actividad productiva de la pirotecnia en el país.

Dentro de la presentación se señala que el dinero destinado en un año para la quema de pirotecnia en festividades patronales en México es de 5 mil 867 millones 186 mil pesos y para la quema de estos mismos materiales en las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, es de 617 millones 884 mil pesos, un monto total anual de 6 mil 485 millones 070 mil pesos, lo que supera el costo de cuatro aviones presidenciales como el que recientemente vendió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.