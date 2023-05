La conductora Florencia Alducin denuncia golpiza y abuso sexual de policías de Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La conductora de Televisa Querétaro, Florencia Alducin, denunció que fue golpeada y abusada sexualmente por policías municipales de Querétaro luego de sufrir un accidente vial.

En videos difundidos en redes sociales, narró que tuvo un accidente vial y sostuvo un enfrentamiento con la conductora del otro vehículo, quien se negó a pagar los gastos del accidente.

Dijo que una vez que llegó el representante de su aseguradora se retiró del lugar. Sin embargo, “a los cinco minutos, ocho patrullas fueron detrás de mí, hombres, se metieron a mi coche, me sacaron de los pelos, me agredieron, me pegaron”.

Dijo que la subieron a una patrulla, donde comenzaron a manosearla.

“No hubo como tal un abuso sexual de penetración, pero sí hubo un abuso en donde me tocaron”.

En el video se aprecia que la conductora de televisión tiene un moretón en el labio, producto de uno de los golpes que sufrió en la patrulla.

“Durante todo el trayecto ellos me iban golpeando, sí, yo de alguna forma mordía, me defendía, aventaba, porque no me dejaban hacer nada.”

Aseguró que el peritaje de un médico reveló que tiene 43 lesiones, y mostró que tiene golpes en las costillas. Incluso, afirma que porta la misma ropa con la que fue detenida para mostrar que se la rompieron.

Permaneció detenida 24 horas en los separos, y denunció que en ningún momento la dejaron hacer una llamada

Dormí en el suelo, dormí en unos separos, en ningún momento me dejaron hacer una llamada. “Tengo miedo y temo por mi vida”.

Florencia Alducin dijo que los hechos ocurrieron el 10 de mayo y responsabilizó al gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Kuri, por cualquier cosa que le pase.

