Investigan a maestros que bebían cervezas en escuela de Morelia; implicado da su versión

MORELIA, Mich. (apro).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que la Secretaría de Educación del Estado (SEE) investiga el incidente de los profesores que fueron sorprendidos ingiriendo bebidas alcohólicas en las instalaciones de un plantel escolar de esta ciudad.

En su rueda de prensa semanal, ante una pregunta, el mandatario expresó: “Eso es lo que luego demerita una gran labor del magisterio, debe ser una excepción y la Secretaría debe tomar medidas. Imagínate, mal mensaje a la sociedad y a todo mundo con estas actitudes”.

Asimismo, Ramírez Bedolla consideró que los sectores educativo y de salud deben ser ejemplo de compromiso y de buenas prácticas y acciones.

El pasado sábado circuló en las redes sociales un video en el que se exhibe a un grupo de maestros y maestras que una noche se encontraban bebiendo cervezas al interior de la escuela primaria Ignacio Allende.

En el diálogo, se escucha que fueron grabados por quien dijo ser el representante de la Sociedad de Padres de Familia del turno matutino, quien les reclama por estar consumiendo bebidas alcohólicas en ese espacio educativo, a lo que los docentes argumentan que no están haciendo desorden, aunque señalaron que en ese momento se retirarían.

Al respecto, el maestro Óscar Daniel Silva Mora, quien refirió haber estado en el lugar, publicó la tarde del domingo 14 en su perfil de Facebook una carta dirigida a la Opinión Pública en la que reconoció que “fue un error (sin dolo, sin intención de perjudicar mucho menos de ser un ejemplo negativo para la sociedad), la acción cometida dentro de la institución, acción que jamás habría permitido en ese ni en ningún otro centro de trabajo”.

Precisó que el video fue tomado el miércoles 29 de marzo de 2023, previo al inicio de las vacaciones de Semana Santa.

“Ese grupo de maestros al que se ha estado juzgando y haciendo mofa —expuso Silva Mora—, después de cumplir con su labor profesional hacen un tiempo en sus actividades cotidianas para aprender y practicar danza folclórica mexicana; aproximadamente eran las 8:40 p.m. cuando estábamos terminando el ensayo ese día y algunos compañeros solicitan permiso de ir a la tienda a comprar refrescos; al llegar me percato que introdujeron a la institución cervezas y mi error fue no salirnos en ese momento y solamente solicitarles cerraran la puerta principal”.

Diez minutos más tarde, prosiguió, “un elemento policiaco de la Policía Morelia ingresó a la institución y al llegar al patio donde estábamos platicando, el uniformado en una actitud grosera, prepotente e intimidante nos empieza decir que si estábamos en un burdel y si estaba correcto lo que hacíamos. De inmediato solicité a los compañeros que abandonáramos la escuela para evitar confrontaciones. Es importante mencionar que primero se presentó como elemento policiaco y hasta después mencionó que era el presidente de la mesa directiva de padres de familia del turno matutino”.

El profesor narró que una vez que sus compañeros estuvieron afuera solicitó atentamente al ciudadano que no difundiera el video por seguridad de los asistentes y del mismo docente, por lo que el policía y padre de familia se comprometió a no difundirlo, además de que acordaron una reunión el jueves 30 a las 13:30 horas para aclarar la situación con el encargado de la escuela del turno matutino, a la que no se presentaron.

Por lo anterior, el maestro Óscar Daniel Silva dijo haber levantado una relatoría de hechos y dio parte de lo ocurrido a sus autoridades superiores “para que hicieran lo procedente” y presentó una denuncia ante la oficina de asuntos internos de la Policía Morelia “por la forma en que irrumpió un oficial en servicio a una institución, máxime que no hubo disturbios, no hay existencia de reportes ante la policía y sobre todo por la manera en la cual se dirigió a los presentes, quienes en su momento y ahora mismo, tememos por nuestra integridad física y emocional”.

Consideró que ya se trata de “un asunto político y con intereses personales por parte del encargado de la institución en su turno matutino derivado de las irregularidades denunciadas por parte de padres de familia de ese turno, así como de su mismo personal”.

Por lo anterior, Silva Mora responsabilizó al elemento policial Isaías Francisco Rojas Becerril y al encargado de la escuela Ignacio Allende en su turno matutino, José Alberto Ramos Jacobo, de lo que pueda ocurrir en perjuicio de su persona, sus cosas y su estabilidad laboral.

“Hago un llamado a las autoridades educativas para que intervengan en esta situación; yo como buen ciudadano afrontaré las consecuencias de mis actos”, puntualizó.