Gobierno de Ensenada hostiga a manifestantes y envía cinco patrullas para detener a una mujer

ENSENADA, BC (apro).- Ciudadanos de Ensenada denunciaron hostigamiento y represión policial por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del XXIV Ayuntamiento, cuando intentaron manifestarse contra el cambio de uso habitacional y los patios de contenedores marítimos.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 17 de mayo, cuando residentes de la delegación de El Sauzal de Rodríguez se preparaban para protestar de forma pacífica en la entrada de la colonia Vista al Mar.

Sin embargo, cinco patrullas acudieron alrededor de las 07:30 horas y se llevaron a Blanca Ceseña Carpio, diabética de 58 años, a la comandancia ubicada en la ciudad de Ensenada, donde estuvo retenida hasta las 11:00 horas, aproximadamente.

El Grupo SOS Sauzal Unido alertó de la detención indebida, y explicó que la intención era cerrar en forma parcial la calzada Vista al Mar (principal entrada a la colonia) para evitar el paso de tractocamiones con los contenedores marítimos, pero darían entrada a residentes y unidades de servicio.

Más tarde, una vez liberada, la manifestante explicó a Proceso que en forma previa ella había llevado una retroexcavadora a otra parte del fraccionamiento, para evitar que por ahí ingresaran los camiones de carga pesada rumbo a la pensión a cargo de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Ensenada, mientras el grupo se manifestaba al frente del lugar.

Ceseña Carpio explicó que se le acercaron agentes a bordo de cinco patrullas, quienes le dijeron que la llevarían con el juez calificador, a pesar de que no estaba haciendo alguna acción; para esto la esposaron y, entre varios, la subieron a una de las unidades policiales.

“Con lujo de violencia. Me duele la espalda, me esposaron. Me lastimaron. Me llevaron a la calle 9 (comandancia). Ahí me tomaron las huellas digitales, la foto de perfil y frente, como si fuera una vil delincuente”, detalló, además de indicar que fue grabada en video.

En el lugar, el juez calificador le advirtió que “era la primera vez”, pero que si la volvían “a agarrar” la “aventaría a la grande” (prisión); posteriormente la dejaron salir alrededor de las 11:00 horas.

“¿Por qué? Yo, de antemano, si algo me llega a pasar, sobre la autoridad porque la forma en que me agarraron, me llevaron, tantas patrullas. No soy una delincuente. Si algo me pasa, hago responsable al gobierno municipal”, afirmó.

Su hermana, Gabriela Ceseña Carpio y quien le llevó medicamento a la estación policial, refirió que nunca les dijeron el motivo de la detención y que tampoco fue dada de alta en el sistema de las autoridades.

“Creemos que es una coacción a nuestro derecho de manifestación pacífica porque hoy vence el plazo para cerrar la consulta pública del Pducpe, y nos están intimidando para que no nos manifestemos en contra del cambio de uso de suelo”, comentó.

La familiar lo refirió a que, también el 17 de mayo, vencía el plazo para emitir opiniones en la consulta pública para recibir propuestas relacionadas con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (Pmdu) y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada (Pducpe), puesto en marcha hace un mes por el alcalde morenista Armando Ayala Robles.

El Grupo SOS Sauzal Unido agregó que la manifestación era para llamar la atención en tres puntos: reubicar la industria pesquera y harinera a base de pescado al puerto de Fondeport; reubicación de patios contenedores fuera de la zona habitacional y/o turística, y falta de una ruta alterna ante el proyecto de un nuevo nodo vial.

Ponen en marcha maquinaria del gobierno: boletines y rondines de patrullas

Al mismo tiempo que fue liberada Blanca Ceseña, el gobierno municipal envió un boletín para que la versión oficial fuera la primera en llegar a la prensa, además de que mantuvo el asedio policial en El Sauzal de Rodríguez.

También, en forma apresurada, se hizo llegar un posicionamiento de la delegación en Ensenada de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar); ambos textos justificaban la detención de la mujer.

El primero, a cargo del XXIV Ayuntamiento, aseguró que los policías acudieron alrededor de las 07:50 horas mediante un reporte a la línea de emergencia porque “se había suscitado un cierre de calle” y que los agentes visualizaron que “habían cerrado el acceso a la calle con piedras”.

También que “intentaron entablar un diálogo” para exhortar a que se dejara el paso al tránsito local.

“Acto seguido la mujer comenzó a faltar al respeto a los oficiales, por lo que infringió el artículo 28, fracción III, del Bando de Policía y Gobierno, que a su letra señala: ‘Faltar al respeto y consideración o agredir física y verbalmente a cualquier servidor público en el desempeño de sus labores o con motivo de las mismas”, según justificó el gobierno.

Agregaron que la mujer fue detenida “por falta administrativa” y que, posteriormente, abrieron el tramo de circulación al tránsito local, pero no detallaron el número de patrullas enviadas para estas acciones.

En el segundo, atribuido a Eduardo Manuel Legaspy Figueroa, delegado de la Canacar en Ensenada, apareció en el texto que el representante “reconoció la intervención municipal para mantener abiertas las vías de circulación”.

Esto, “con el fin de proteger a la población”, además de que exhortó a las autoridades a “intervenir y mantener el Estado de Derecho”.

“El autotransporte de carga es el último eslabón de una larga cadena logística que tiene que ver con la importación y exportación de la producción nacional del país a través de las aduanas y los recintos portuarios”, según dijo el representante del autotransporte local, además de proponer mesas de análisis “con todos los involucrados en busca de soluciones de fondo y de largo plazo”.

Por su parte, los vecinos compartieron a este semanario fotografías y videos de cómo, el miércoles y el jueves, les mandaron unidades para rondar por diferentes puntos de la colonia, entre las que vieron a la policía municipal, Guardia Nacional (GN) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

“Rondan la colonia, tratándonos como criminales”, acusaron.

El delegado de El Sauzal de Rodríguez, Jesús Machado Cota, por su parte, desconoció estas acciones: “Seguridad Pública es la que puede dar la explicación. No, no tengo conocimiento del operativo”.

“Hay campaña negra financiada en mi contra”: Armando Ayala

El alcalde Armando Ayala Robles aseguró que hay una “campaña negra” financiada en su contra y del gobierno municipal, por parte de empresarios de la delegación de El Sauzal de Rodríguez, quienes además supuestamente no cuentan con permisos para sus negocios en la localidad.

El edil lo aseguró este viernes durante una reunión con vecinos en la delegación citada, misma que fue transmitida en vivo.

“Hay aquí negocios, hay aquí potentados, hay empresarios ricachones que están financiando una campaña negra. Están financiando una campaña en contra del presidente municipal y están cuidando sus intereses”, dijo, aunque nunca llamó a alguien por su nombre.

“No se vale que estén pagando gente, a sueldo, para estar atacando al gobierno”, agregó, pero sin tocar el tema de la mujer detenida ni de los operativos policiales, según pudo apreciarse.