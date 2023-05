Delfina Gómez recupera la ventaja ante Alejandra del Moral, según encuesta

TOLUCA, Edomex (apro).– De acuerdo con la encuesta de Enkoll publicada por El Universal, la candidata de Morena-PT-PVEM a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, recuperó su ventaja de 20 puntos sobre Alejandra del Moral, del PRI-PAN-PRD-NA, al crecer dos puntos de marzo a abril, con lo que recupera prácticamente la preferencia con la que arrancó en precampaña.

El estudio dado a conocer por Morena tras ser publicado por El Universal señala que, hasta marzo pasado, la diferencia en la intención del voto para Delfina Gómez era del 18%, mientras que al cierre de abril (hace dos días), se ubicó en 20 por ciento.

Los resultados de la encuesta señalan que la morenista tiene una intención del voto de 60%, frente a 40% de la candidata del PRI, PAN, PRD y NA, Alejandra del Moral, a 28 días de que concluyan las campañas.

Los resultados de la encuesta también arrojan que incluso en Cuautitlán Izcalli, el municipio que gobernó Del Moral entre 2012 y 2015, Delfina Gómez lleva 16 puntos de ventaja, pues su preferencia es del 51%, contra 16% de la priista, mientras que, en Texcoco, municipio que gobernó Delfina Gómez, la preferencia para la morenista es del 53% contra 33% de Alejandra del Moral, es decir 20% de diferencia entre una y otra en Texcoco.

Enkoll también incluyó cuestionamientos relacionados con el conocimiento y opinión de las candidatas y, en este sentido, el 81% de los encuestados dijo conocer a Delfina Gómez, mientras que el 62% dijo conocer a Alejandra del Moral, esto mientras el 46% dijo tener "muy buena" opinión de Delfina y 11% una opinión "muy mala"; en tanto que Alejandra del Moral tiene 31% de opiniones favorables y 12% "muy mala".

Por otro lado, Enkoll recogió que el 74% de los encuestados opina que "lo mejor es que haya un cambio de partido en el gobierno" del Estado de México, contra un 21% que está a favor de que el PRI siga gobernando.

En cuanto a "preferencia bruta" y a la pregunta de: ¿Si hoy fueran las elecciones para goberndora del Estado de México, por quién votaría?, el 49% respondió que lo haría por Morena, el 25% por PRI-PAN, un 2% por el PVEM (con lo cual aumenta al 51% la intención del voto para la morenista), en tanto un 7% no respondió.

En sentido contrario, a la pregunta de: ¿Por quién nunca votaría para gobenadora?, el 40% respondió que nunca votaría por el PRI, 14% no lo haría por Morena; 6% no votaría por el PRD y el 11% no votaría por el PAN, mientras que un 6% dijo no saber.

Parametría da 22 puntos de ventaja a Delfina Gómez

Por otra parte, la última encuesta levantada por la empresa Parametría, que fue publicada en La Jornada, señala que si en este momento fueran las elecciones en el Estado de México, Delfina Gómez ganaría ampliamente, ya que 61% de los encuestados afirmaron que votarían por ella, contra 39% de Del Moral Vela, una ventaja de 22 puntos.

De igual manera, Parametría registró que la ventaja de la maestra Delfina Gómez creció en comparación con su última medición realizada en marzo, cuando el 45% estaba con la morenista, y el 25% con la priista, una diferencia de 20 puntos.

La empresa encuestadora dividió al Estado de México en tres regiones: en la zona oriente, Delfina Gómez tiene una preferencia de 67% contra 33% de la opositora; en la zona norte, la diferencia es de 68% contra 32%; y en el resto de la entidad, la distancia es 51% contra 49 por ciento.