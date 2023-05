La FGJEM absuelve a Roxana Ruiz del homicidio de su violador

TOLUCA, Edomex. (apro).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se desistió del ejercicio de la acción penal en contra Roxana Ruiz, de manera que la juez Mónica Osorio sobreseyó la causa y con ello quedó sin efectos la sentencia de más de 6 años de prisión que le había sido impuesta por matar a un hombre mientras la violaba.

No obstante, Ángel Carrera, su abogado, aclaró que la contraparte aún está en su derecho de inconformarse, vía la apelación o el amparo, para lo que aún cuenta con tres días; en ese caso, el proceso jurídico continuará en otra instancia.

Precisó que mientras no exista una sentencia definitiva o éstas se modifiquen, Roxana seguirá con las mismas medidas cautelares que se traducen en que debe acudir a firmar periódicamente a los juzgados del penal Neza-Bordo y no podrá salir del Estado de México.

Por lo pronto, consideró que el desistimiento de la Fiscalía es un reconocimiento a la inocencia de Roxana, con lo que queda plenamente acreditado que actuó en legítima defensa.

Aunque agradeció el cambio de actitud de las autoridades ministeriales, la joven oaxaqueña consideró que la FGJEM debió comenzar con reconocer, desde el inicio del juicio, su inocencia, y anticipó que pedirá medidas de protección para ella, las integrantes de los colectivos “Nos queremos vivas Neza” y “Libertad para Roxana” y su abogado, quienes temen por su vida e integridad debido a que la parte acusadora no quedó contenta con el fallo. “Sigo temiendo por mi vida porque hay quien apoya al violador”, dijo.

Añadió que aún no se siente libre, sino hasta que se agoten las instancias y la sentencia quede firme, y apeló a que no se le juzgue “por haberme defendido de un violador”.

Entre los argumentos de la FGJEM para el desistimiento radica que después de un análisis de la Fiscalía Central para la Atención de los delitos Vinculados a la Violencia de Género bajo los parámetros metodológicos que deben tomarse en cuenta cuando se encuentran involucrados sujetos de grupos vulnerables, se determinó que Roxana está exenta de responsabilidad penal porque actuó en legítima defensa.

Por su parte, Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), insistió en que la jueza del caso actuó razonablemente al dictar sentencia, pues sólo atendió a la petición del Ministerio Público (MP) de condenar por homicidio con exceso de legítima defensa.

“La jueza no rebasó la decisión del MP, no fue más allá, creo que mi jueza actuó muy bien… analicen y critiquen la sentencia, no a la persona”, añadió.