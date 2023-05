Se inunda hospital del IMSS en Puebla que fue inaugurado apenas el 4 de mayo (Videos)

PUEBLA, Pue., (apro).- Apenas inaugurado el 4 de mayo por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, el Hospital General de Zona 35 del municipio de Cuautlancingo registró una inundación al presentarse lluvias la tarde del miércoles.

El IMSS emitió un comunicado en el que rechaza que el techo del nosocomio haya colapsado, y afirma que la caída de agua se relacionó con labores de limpieza en las tuberías del techo ante la caída de cenizas del volcán Popocatépetl.

En el video que circuló en las redes sociales se puede ver a empleados del hospital correr con contenedores para captar agua que cae en cascada por uno de los ductos de techo, aunque sus acciones son insuficientes, pues el corredor termina inundado.

Así las cosas en el recién inaugurado hospital del IMSS en Cuautlancingo, #Puebla.



No aguanto siquiera 3 meses y ya presenta estos desperfectos.



uD83DuDE1EuD83EuDD26??? pic.twitter.com/KxgFt7kA5S — Mario Riestra Piña (@marioriestra) May 25, 2023

En una tarjeta informativa, el instituto descartó que se haya registrado alguna falla y que el agua fue retirada “sin registrar afectaciones a los servicios que presta el hospital, a la seguridad de los derechohabientes, ni al equipo médico.

Igual, el gobernador Salomón Céspedes Peregrina, dijo que la delegada del IMSS, Aurora Treviño García, se presentará en una rueda de prensa para aclarar la situación que, dijo, no se derivó de una falla en la construcción del hospital.

Indicó que los informes que ha recibido es que, por la acumulación de cenizas en los techos, se realizaron labores de mantenimiento y que, derivado de esto, se dejó abierto un conducto, pero que la inundación no causó daños o afectaciones en el nosocomio.

“Esperemos que no sea una falla por la construcción, ellos me aseguran que no lo es, que es un tema de limpieza y de haber dejado ese conducto abierto”, recalcó el mandatario.

Mario Riestra, diputado federal panista quien ha dado seguimiento a las quejas de los poblanos contra el IMSS, dijo contar con información de que lo que provocó la inundación fueron reparaciones incorrectas que hizo el personal.

“A mí me informan que realizaron de manera incorrecta algunas reparaciones que causaron esta ‘lluvia’ al interior del hospital”, escribió en su cuenta Twitter.

Trabajadores del instituto aseguraron que este desperfecto surgió en la misma área donde están los checadores biométricos.

Al inaugurar el hospital hace 21 días, el IMSS informó que en esta unidad hospitalaria, que se construyó en apenas tres meses, se invirtieron 608 millones de pesos, con 92 camas censables y que cubrirá la atención de hasta 100 mil derechohabientes, con una plantilla laboral de más de 980 personas.