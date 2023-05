Mujer es asesinada a balazos en pleno centro de Acapulco

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Esta mañana una mujer fue asesinada a balazos en un mercado, en el pleno centro de Acapulco.

Con este crimen, suman 56 mujeres asesinadas en Guerrero durante este año, de acuerdo al registro de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C.

El crimen fue reportado a la policía minutos antes de las 9 de la mañana en la calle Matamoros de la colonia Centro, en las inmediaciones del mercado del Parazal, conocido como Tepito.

En uno de los pasillos del mercado, fue encontrado el cuerpo de una mujer de alrededor de 35 años tirado boca abajo. A un costado quedaron dos bolsas de mandado.

La Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C. reporta 56 casos documentados de homicidios dolosos contra mujeres, en su monitor de violencia de género y feminicidios, dentro de su portal https://agcvim-ac.org/

En enero fueron documentados 11, febrero 12, marzo 7, abril 13 y mayo otros 13 homicidios, incluido el de esta mañana en Acapulco. Los municipios que encabezan los casos con Acapulco, Chilpancingo e Iguala.

Para Marina Reyna Aguilar, directora de la asociación, la violencia criminal hacia la mujer va en un rango de incremento.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno, instancias de procuración de justicia y de prevención del delito deberían estar haciendo un mapeo del fenómeno, indica.

Los datos, agrega, son una herramienta, una geo referencia de qué está pasando en el estado, dónde se están cometiendo los crímenes y cuáles son los factores que los están provocando.

“La impunidad genera este incremento. No hay justicia. Los agresores dicen 'lo hago y no pasa nada, aunque me denuncien'. ¿A cuántas carpetas de investigación se les da seguimiento y cuantas se concluyen?”, cuestiona la defensora de Derechos Humanos.

En lo que va de 2023, sólo 4 casos se han tipificado como feminicidios, en parte porque las autoridades no están aplicando los protocolos. “Toda muerte debe ser investigada como feminicidio”, considera la activista.

Desde 2017, nueve municipios de Guerrero cuentan con la Alerta de Violencia contra las Mujeres, un mecanismo de protección que no ha frenado este delito en la entidad, gobernada por Evelyn Salgado, postulada por Morena.