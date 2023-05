Sin oposición, Javier Saldaña Almazán gana la rectoría de la UAGro... por tercera vez consecutiva

CHILPANCINGO, Gro. (apro).– Javier Saldaña Almazán ya era rector, por tercera vez de manera consecutiva, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) desde antes de serlo. La tarde del jueves 25 de mayo, los resultados de las votaciones sólo formalizarían su triunfo, pero él tenía garantizada desde antes la rectoría solo con su voto.

El próximo 27 de septiembre comienza de manera formal su nuevo periodo (2023-2027) y con él sumará 12 años al frente de la institución. En estos tres procesos ha participado como candidato único.

¿Cómo se logra esto? Con muchos movimientos y relaciones políticas dentro y fuera de la Universidad que ajustaron de manera sustancial la Ley Orgánica de la UAGro y el Reglamento Electoral. Eso, a su vez, eliminó la oposición.

Saldaña Almazán ha tejido relaciones que sobrepasan a la institucional de la Universidad, por ejemplo, con los gobiernos estatales.

“Estas relaciones que se han tejido en los últimos 10 años han sido para beneficiar a un grupo y a un personaje, y estamos viendo un enriquecimiento ilícito cobijado por una idea errónea de la autonomía, por una idea tramposa de la autonomía, y utilizando este poder que da gobernar la Universidad para fortalecer lazos que van a beneficiar a un personaje y a un grupo político muy específico y concreto. Es ahí donde radica la falla, el error y el abuso de poder”, comentó en entrevista la académica Silvia Alemán Mundo, excandidata a la rectoría.

Esta misma percepción la han tenido otros. En 2018, el exgobernador Ángel Aguirre Rivero escribió en Twitter: “¿El Rector de una Universidad tan pobre como la nuestra puede comprar caballos de 2 o 3 millones de pesos?”. En el mismo año el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, habló de una universidad pobre y un rector rico, sin mencionar nombres; después se reunió con Saldaña Almazán. En la prensa local también atribuyen que el exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo se refirió a Saldaña Almazán como “el rector más rico del país”

Esta vez la académica también intentó registrarse como candidata, pero la Comisión Electoral le negó la posibilidad por los candados que existen en el actual Reglamento Electoral. Lo mismo le pasó a Jorge Luis Urióstegui. Ambos, según esta comisión, no cumplieron con requisitos de dicho reglamento.

Saldaña y sus relaciones políticas que sobrepasan la autonomía universitaria

Al año de comenzar el primer rectorado (2013-2017), Saldaña Almazán organizó un acto público por su primer informe de actividades, celebrado en abril de 2014 en Acapulco, que bien pudo pasar como una acto político partidista, con la presencia mayoritaria de priistas, encabezados por el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer.

Eso ya delineaba su simpatía, tanto que hubo el rumor de que se pensaba como candidato a gobernador por el PRI. Con el exgobernador Héctor Astudillo Flores (2015-2021), se supo, fraguó una relación importante, porque el 8 de marzo de 2016, todavía durante su administración, el Congreso local, con mayoría priista, aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad.

Con esa reforma quedó asentado la reelección en la UAGro, lo que le permitió reelegirse en 2017 y ahora, pero con sus reservas.

Otra prueba contundente de la simpatía priista de Saldaña Almazán ocurrió apenas en abril de 2021, y está documentado por la prensa. Era el arranque de campaña por la alcaldía de Acapulco del priista Ricardo Taja Ramírez, y en su página oficial de Facebook la UAGro transmitió varios minutos sobre este acto de campaña, material que casi de inmediato fue eliminado.

En 2021, en la pasada elección a gobernador también hubo señalamientos de que la UAGro se movilizó en favor del entonces candidato Mario Moreno Arcos, pero cuando los resultados no le beneficiaron, la institución universitaria se convirtió en cercana al actual gobierno estatal de origen morenista, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

El 17 de octubre de 2022, día que la gobernadora dio su primer informe de gobierno, Saldaña Almazán, sin tener ningún cargo en la UAGro, llegó con todo un grupo de jóvenes universitarios que llevaban percusiones para fungir como la porra de la mandataria en el acto de Palacio de Gobierno. Ese día la Universidad canceló clases y comisiones de estudiantes y trabajadores acudieron al informe.

La relación quedó en evidencia la tarde de estas votaciones universitarias, en la conferencia de prensa que Saldaña Almazán ofreció en un hotel de Chilpancingo, a la que citó para hablar de la votación, pero al ser cuestionado sobre la pequeña oposición que hay en la UAGro en la actualidad, expuso que son personas que en su momento tuvieron su oportunidad y que quieren el poder para hacerle protestas a la gobernadora morenista.

“No podemos dejar enfrascada la institución en manos de gente que no va a saber qué hacer; la quieren para hacerle huelgas y paros a la gobernadora”, comentó.

En entrevista, cuando fue cuestionado si su defensa por Salgado Pineda y el gobierno estatal atentaba contra el origen de la universidad, forjada en la lucha social y, además, el derecho de los universitarios a discernir, comentó: “la Universidad fue creada para formar gente crítica y, bueno, la universidad ocupó el espacio que ocupan hoy los partidos, de estar confrontados con los gobiernos, yo no coincido con eso”.

Las reformas en las que ampara sus rectorados

La última reforma a la Ley Orgánica de la UAGro dejó asentada la reelección, pero no la perpetuidad. La reelección fue una posibilidad y derecho que Saldaña Almazán ejerció en 2017, en su segunda vuelta por la rectoría, pero para este tercer periodo, de acuerdo con algunos universitarios, como el exdiputado federal por Morena Rubén Cayetano, era inelegible.

Entonces, el exdiputado lo consideró un candidato ilegal, porque la Comisión Electoral de la UAGro le aceptó su registro el 5 de mayo pasado.

También así lo catalogó Alemán Mundo: “La Ley Orgánica dice que la reelección es por una sola vez, no más, entonces, está fuera de la ley este proceso electoral. Además de lo que ya sabemos, que la Comisión Electoral no funge como árbitro, no tiene imparcialidad ni independencia”.

El Reglamento Electoral de la UAGro tiene un agregado (artículo 10, fracción II inciso C) que sacaba de la competencia electoral a cualquiera, menos a Saldaña Almazán. “Acreditar el reconocimiento y aval de 40 consejeros universitarios o los consejeros académicos de al menos 20 unidades académicas o 150 consejeros académicos”.

Para propios y extraños es conocido que el Consejo Universitario, máximo órgano interno de la UAGro, es de mayoría saldañista. En la votación también fueron electos los consejeros estudiantes, pero otra vez en esta jornada no hubo oposición. “En este proceso electoral de este 25 de mayo se canceló el derecho a elegir”, agregó la académica.

Rectorados consecutivos

Si Saldaña Almazán está por comenzar su tercer periodo, significa que ahora sumaría ocho años al frente de la UAGro, pero en realidad lleva 10. De manera consecutiva lleva dos rectorados, el de 2013 a 2017 y el de 2017 a 2021, y dos años de reposo en los que entró la UAGro mientras él se recuperaba de las afectaciones que le provocó el covid-19.

Cuando estaba por concluir su segundo periodo, a Saldaña Almazán le diagnosticaron covid-19 –era como su tercer contagio– y, por la gravedad que le ocasionó, dejó el puesto y el Consejo Universitario pospuso las elecciones y nombró como interino al secretario general de la UAGro, José Alfredo Romero Olea, quien sólo podía durar seis meses en esas funciones, de acuerdo con la Ley Orgánica.

Por una maniobra en el Consejo Universitario, el periodo de Romero Olea se extendió a los dos años, y sigue como rector. En estos dos años, coincidentemente, Saldaña Almazán pudo recuperarse, pero nunca estuvo alejado de la administración, porque en los últimos meses apareció en los actos públicos universitarios y de gobierno, sólo hace unos días, en plena campaña, anunció un nuevo contagio de covid-19 y se alejó de sus actividades; reapareció en las votaciones.

Javier Saldaña, en un acto tras concluir las votaciones para rector de la UAGro. Foto @JavSaldana

En un par de meses comenzará su nueva administración que, para como está la actual Ley Orgánica, la conseguía con una mayoría simple, hasta con su voto, ¿pero la legitimidad?

“La legitimidad y legalidad se obtiene con el voto y por eso la meta no las pusimos que fuera más del 80% y, digo, podrá ser 51.1, pero vamos por esta gran mayoría”, dijo cuando se le preguntó sobre la legitimidad de su nuevo periodo.

Por la noche en sus redes sociales escribió que había superado su meta del 80%, pero nunca ofreció cifras. Los números habrá de ofrecerlos la Comisión Electoral en las próximas horas.