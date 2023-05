Golpea a un conductor de Didi tras confundirlo con el amante de su novia (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un chofer de Didi fue golpeado en repetidas ocasiones por un hombre que lo confundió con el amante de su novia, quien había solicitado el servicio y viajaba en la parte de atrás del auto.

“¡Cálmate! ¡Es un Didi!”, gritó la chica para que su novio dejara de pegarle al conductor. “¡Qué vergüenza!”, dijo. “Es un Didi, yo lo pedí”, señaló, mientras el sujeto la obligaba a bajarse del automóvil.

La agresión ocurrió en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y quedó grabada gracias a que el conductor tenía instalada una cámara.

Después de la golpiza, que le provocó una herida en el rostro al conductor, el joven pudo arrancar e irse.

El chofer Alan Sánchez contó su historia en un video en TikTok. Señaló que aceptó un viaje de la colonia La Presita que estaba a nombre de Elías por 70 pesos. Cuando llegó al domicilio salió la mujer, pero no pensó nada malo, sino que otra persona se lo pidió.

“La chava llegó, se subió y le pregunté si de parte de Elías y me dijo que sí. Comienza el viaje y cuando estábamos a punto de irnos, la chava me dice que le dé. Yo no había visto al ‘vato’, veo que viene no sé si sea su esposo, novio. Cuando ella me dice: ‘dale’, de su pantalón saca un vidrio y yo pensé que le iba a hacer daño a la pasajera y me espanté y le di, porque dije: ‘qué tal si el vato me hace algo’.

“Pero el ‘vato’ alcanzó a agarrarse de mi puerta, porque estaban abiertos las ventanas por el calor”, y el sujeto le encajó el vidrio en el rostro, pateó el auto y lo insultó.

En un segundo video, el conductor pidió ayuda para localizar al sujeto para demandarlo, porque en los comentarios le han escrito que lo conocen, que es agresivo y violento.

Dijo que al día siguiente hizo la denuncia, dio su declaración, le tomaron fotos a sus golpes, pero a la fecha no recibió ayuda de la policía.

En un tercer video indicó que la policía no le hizo caso hasta que subió el video en TikTok y ya lo contactaron. Dijo que sigue trabajando con miedo, pero no le queda de otra que trabajar para pagar sus estudios. Confió en no volver a pasar por algo así.