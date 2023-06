“El país está polarizado, dividido, separado, ensangrentado": Mauricio Kuri tras ejecución en plaza

QUERÉTARO, Qro. (proceso.com.mx).- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, participó en un acto del Partido Acción Nacional (PAN), donde posó junto a una lona que decía “Kuri Presidente” y habló de un país que “está perdiendo, polarizado, dividido, separado, ensangrentado”.

Horas antes, ciudadanos vivieron minutos de pánico después de la ejecución de una persona, que además dejó a una mujer lesionada, en una de las plazas populares al norte de la ciudad, en la que incluso estaba una de las hijas del mandatario.

“Les pido que antepongamos siempre a nuestro estado, siempre a nuestros principios, en un momento que el país está perdiendo, en un momento que el país está polarizado, dividido, separado, ensangrentado, en Querétaro estamos diciendo que aquí sí hay de otra", lo que derivó en que el público panista coreara: "¡Kuri!”, “¡Kuri!”, “¡Kuri!", “¡Kuri!”.

En su discurso, el gobernador también puntualizó: "Aquí no echamos culpas a otros gobiernos, aquí no echamos culpas a los de arriba, a los de abajo, aquí los queretanos sabemos que nadie va a hacer por Querétaro lo que los queretanos no hagamos por nosotros mismos".

El mandatario destacó los aspectos positivos en su gobierno, sobre el sistema de salud, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo o el apoyo a emprendedores.

“Somos el único estado a nivel nacional con cero observaciones, el primer estado a nivel nacional en ausencia de corrupción, que aquí en Querétaro sí hay medicinas en los hospitales del estado, que aquí en Querétaro sí hay escuelas de tiempo completo, que aquí en Querétaro sí hay estancias infantiles, que aquí en Querétaro sí creemos en las instituciones, que aquí en Querétaro no solamente nos ponemos en los zapatos del ciudadano sino que caminamos con ellos; porque sabemos lo que cuesta que un negocio sea negocio, apoyamos a los emprendedores, donde cierran Institutos del Emprendedor, aquí los abrimos, que aquí en Querétaro sí apoyamos a las mujeres, sí confiamos en ellas", expresó.

El gobernador reconoció que en 2024 habrá un antes y un después en Querétaro y adelantó que la fórmula que llevó al éxito al PAN en este estado en 2021, cuando arrasó en la gubernatura, en los espacios del congreso local y federal y en la mayoría de los Ayuntamientos, no necesariamente puede ser la misma.

Por eso les pidió innovar y trabajar, pero sobre todo ir en unidad:

"Sabemos que si no vamos unidos, ya perdimos, pero unidos nada ni nadie nos puede detener", afirmó.

En el acto partidista, donde acudieron legisladores locales y federales, alcaldes y funcionarios del Poder Ejecutivo de Querétaro, solo hablaron la dirigente estatal del PAN, Leonor Mejía Barraza, y el gobernador.

"¡Mauricio!”, “¡Mauricio!", “¡Mauricio!” o "¡Kuri!", “¡Kuri!", “¡Kuri!!”, fueron algunas de las porras hacia el mandatario, quien fue recibido con aplausos y con aceptación de la militancia, entre la cual había mujeres que le solicitaban fotografiarse con él.

“¡Se ve, se siente, Kuri Presidente!”, le dijo un grupo de personas que portaban una lona con su nombre: “Kuri PRESIDENTE”.

“Salgan a la calle, siéntase orgullosos de su estado y defiéndanlo”, pidió el mandatario al público asistente al acto partidista.

Apenas hace un par de días, en una comida que ofreció a directivos y representante de medios de comunicación, el gobernador, a los que pidió su apoyo, habló de los problemas en México.

“Tenemos un país dividido, polarizado, separado y lo peor de todo es que está ensangrentado”.

Pero también habló de lo que sucede a nivel regional, en estados como Guanajuato donde gobierna el PAN con Sinuhé Rodríguez Vallejo, o en Michoacán, donde el gobierno es de Morena con Alfredo Ramírez Bedolla.

“Tuve una reunión la semana pasada con el general de la región y con el general de la zona y con los dos gobernadores de Michoacán y de Guanajuato, lo que está sucediendo a buen poquitos kilómetros de aquí es impresionantemente terrible y lo peor de todo es que ya hay una normalización de la violencia, que nunca la permitan los medios de comunicación”.

Ahora, el gobernador pidió a las y los panistas que "no ataquen a nadie", en su lugar los invito a comunicar lo que hace su gobierno en Querétaro.

La presidenta del PAN en Querétaro, Leonor Mejía Barraza, explicó que el acto tuvo como fin promover la "unidad".

"Reforzamos nuestros principios, nuestras convicciones y bueno, como te compartí, convivir en este ambiente de armonía, de unidad, tanto con el gobernador, con todo el sistema PAN, y bueno, participaron los 18 municipios, los 18 Comités Municipales, también participaron casi todo el sistema PAN, todos los diputados locales, federales, legisladores, senadores, también estuvieron algunos alcaldes y bueno, decirte que el PAN está más unido que nunca, vamos fuertes y firmes para el 2024".

Una de las ausencias, fue la del exgobernador panista Francisco Domínguez Servién, quien tiene diferencias con la dirigencia del PAN nacional, que encabeza Marko Cortés Mendoza, y quien incluso ha criticado que su partido no tenga un proyecto claro de nación, pero sí quienes "alzan la mano" para ser candidatos a la Presidencia, al considerar que "la caballada está flaquísima".

"El PAN no es una persona, el PAN somos todos y no ganamos a base de descalificaciones, a base de enjundias o con campañas negras", dijo también en su mensaje a la militancia el gobernador Mauricio Kuri.

“ATAQUE DIRECTO”

Sobre el hecho violento ocurrido la noche del viernes en la plaza comercial, el mandatario estatal comunicó que se había tratado de un ataque directo contra una persona que estaba de visita en el estado, proveniente de Aguascalientes, donde también gobierna el PAN.

"Fue un ataque directo hacia esa persona, es decir que no es un ataque que le puede pasar a cualquiera, fue un ataque hacia una persona en particular".

La Fiscalía de Querétaro informó en redes sociales que la pareja agredida con arma de fuego provenía de Aguascalientes, "visitaban el estado este fin de semana" y que el hecho había ocurrido en la zona del estacionamiento superior del centro comercial.

"Aha, ya estoy más tranquilo, ¡En Queretaro no pasa NADA!", fue parte de lo que replicó un usuario a la información difundida por la Fiscalía.

"No por eso (que haya sido un ataque directo), voy a decir que... que yo y tengo que hacer todo lo posible para cubrir la seguridad, es un tema muy preocupante, incluso mi hija estaba en esos momentos ahí en ese lugar y en Querétaro tenemos que sacar adelante lo que sucedió y por supuesto esclarecerlo", añadió el gobernador Kuri.

La Fiscalía, a cargo de Alejandro Echeverría Cornejo, también informó que el agresor es "un masculino motociclista" y que revisan si hay más personas o vehículos involucrados en el hecho.

Sin embargo, recientemente informaron que habían asegurado a 6 personas y 2 vehículos, “posiblemente relacionados con el hecho”.

Sobre el mensaje que daría a la gente, ante estos hechos de violencia, el gobernador Mauricio Kuri expuso:

“En Querétaro nunca hemos, por lo menos en mi gobierno, nunca hemos querido esconder nada, al contrario, hablamos de frente las cosas, ni le echo la culpa a gobiernos anteriores, ni le echo la culpa a otras cosas, el país está ensangrentado, y no quiere decir que no pueda haber eventos en Querétaro, lo que puedo decirles es que vamos a reaccionar y vamos a prevenir y en Querétaro vamos a blindar a nuestro estado, como lo estamos haciendo, y efectivamente pueden seguir habiendo este tipo de eventos, lo que les puedo decir es que vamos a reaccionar con todo el peso de la ley”.

El gobernador se tomó “selfies" con todas las personas panistas que se lo solicitaron.