Igualdad y respeto exigen asistentes a la marcha de la comunidad LGBTTIQ+ en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis; (proceso.com.mx).- Alrededor de tres mil personas participaron este sábado en la marcha por el orgullo gay en Chiapas, la mayoría jóvenes, así como madres y padres que acompañaron a sus hijos donde entonaron consignas para exgir igualdad y respeto a su derecho a una vida libre de homofobia y otras acciones de exclusión y discriminación. Al final de la marcha, coronaron a la cantante Marisela como la reina de la comunidad gay en Chiapas.

Foto: Isaín Mandujano

En lo que se considera la primera marcha más multitudinaria en Chiapas de la comunidad LGBTTIQ+, este sábado 10 sacaron las banderas con los colores del arcoiris, pero ahora también modificada y añadidos los colores que representan a las mujeres lesbianas.

En esta ocasión fue denominado el “Mampride 2023”, retomando así la palabra “mampo” que en Chiapas es una palabra local para referirse a las personas gays y que ha sido usado de manera despectiva o discriminatoria.

Foto: Isaín Mandujano

José Eliecer Espnonda Cáceres, Alejandra López y Samuel Revueltas, tres de los organizadores de este evento que empezó por la mañana del sábado con actividades culturales, recreativas y de salud sexual, señalaron que hace 54 años, inició una revolución arcoíris que se extendió a todos los rincones del mundo, un 28 de junio de 1969 hubo un cínico intento de callarnos, pero eso solo provocó que nuestras voces hicieran eco hasta el día de hoy.

“Estamos aquí por muchos motivos, uno de ellos es hablar fuertemente por nuestros derechos, insistir en los múltiples pendientes que quedan por hacer para garantizarnos la justicia social y la igualdad de condiciones. El siguiente motivo es para recordarle a la sociedad que aquí hemos estado siempre, aquí estamos y aquí seguiremos”, indicaron en un pronunciamiento leído.

“Somos lesbianas, gays, bisexuales, travestis, personas trans, intersexuales, queers entre otras identidades y expresiones de género que somos hermanas, amigos, padres, madres, políticos, empresarios, médicas, cantantes, docentes, servidores y servidoras públicos, la persona que te dice los buenos días, estamos en todas partes y en muchos espacios, no nos iremos y no nos ocultaremos, seguiremos caminando por nuestros derechos y de las demás generaciones”, indicaron.

Pero que también estuvieron en esta marcha “para bailar, para reír, para cantar, para caminar en tacones de aguja, para ir y desbaratar las calles, pintarlas de colores, besarnos, amarnos, abrazarnos, vernos y reconocernos, pero sobre todo para celebrarnos y decirnos que no, no nos avergonzamos de ser el mampo de la familia, la mampa de la cuadra. Estamos aquí para gritar el orgullo de ser lo que somos”.

En el mitin les dieron la bienvenida a todos y todas las que estaban ahí por vez primera, pero también, recordaron a quienes abrieron el camino y ya no están presentes, “sepan que esta historia no se ha escrito sola, sino que ha sido el esfuerzo y la sangre de muchas. Para quienes hoy no pudieron acompañarnos por el miedo al rechazo, a la violencia o la discriminación de sus familias o la sociedad, sepan que desde aquí les abrazamos”.

Recordaron también que fue acá en Chiapas, donde se tiene una historia gris, pues hace 32 años las calles de Tuxtla Gutiérrez, se tiñeron de sangre. Y que “por orden del gobierno se inició una persecución para borrar nuestra existencia como lesbianas, gays, trans, bisexuales”.

Refirieron que entre junio de 1991 y febrero de 1993, un grupo de hombres homosexuales y mujeres trans fueron asesinadas en esta ciudad, crímenes que a la fecha no han sido esclarecidos, no hay justicia histórica ni reparación integral del daño.

“Muchas de esas víctimas sobrevivientes del odio, la persecución y la violencia se encuentran hoy aquí caminando entre nosotras, nosotros y nosotres para demostrar que nunca nos vamos a cansar de alzar la voz y que vamos a resistir hasta que la dignidad, el respeto y el amor se hagan costumbre”, indicaron.

“Hoy nos encontramos entre tres recintos públicos: el ejecutivo estatal, el órgano legislativo y un organismo de derechos humanos. Es momento de recordarles nuestras demandas y la deuda histórica hacia nuestra población. Algunas de las siguientes estadísticas ilustran los desafíos, la discriminación y la violencia que sufrimos”, precisaron.

Se dijo tambien que la homosexualidad sigue siendo objeto de persecución en 67 países del mundo, con sentencias que van desde la prisión hasta la pena de muerte. En Centroamérica, las personas LGBT siguen sufriendo desplazamiento forzado por la violencia que enfrentan.

Foto: Isaín Mandujano

Y que en Chiapas, las terapias de conversión no están prohibidas, es por ello que, las familias y profesionales carentes de ética continúan torturando a través de procesos violentos a las personas lesbianas, gays y trans.

Denunciaron que en Chiapas los crímenes de odio, continúan sin castigarse y la impunidad por esos crímenes aún subsiste, no hay esclarecimiento de los hechos y acceso a la justicia, la Fiscalía General del Estado no aplica los protocolos de atención y el Poder Judicial del Estado no juzga con perspectiva de derechos humanos.

Además, la falta del reconocimiento de la identidad de género en nuestro Estado impide que las personas trans tengan acceso a los demás derechos y a mayores oportunidades laborales, el gobierno del estado continúa sin dar cumplimiento a la recomendación 43/2021.

Mencionaron que las familias homoparentales y lesbomaternales siguen enfrentando discriminación por parte del Registro Civil que se niega a inscribir a sus hijos e hijas. Por otro lado, las infancias y adolescencias trans, enfrentan mayores obstáculos al tener pocas posibilidades de acceder plenamente a sus derechos.

Se dijo también en el mitin que en el Congreso del Estado de Chiapas permanece en una eterna omisión para legislar a favor de los derechos humanos de esta comunidad, y que el gobierno del estado desde su permanente indiferencia no genera políticas públicas ni implementa mecanismos que garanticen una mayor igualdad y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se ha convertido en un organismo pasivo y fantasma que no ejerce sus obligaciones constitucionales para defender nuestros derechos.

“No estamos pidiendo que se otorguen derechos especiales, queremos un alto a la violencia, a la discriminación, queremos igualdad de oportunidades, buscamos acceso a la justicia. No le estamos quitando derechos a nadie solo exigimos los derechos que aún no tenemos”, concluyeron.

Además de esta multitudinaria marcha gay en Chiapas, se tienen previstas otras marchas similares en los próximos días en las ciudades de Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Palenque, Cintalapa, Villaflores y muchas más hasta sumar unas 12 ciudades del estado.