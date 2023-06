García Harfuch ofrece disculpa pública al universitario Gustavo Fabián por “detención indebida”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, ofreció una disculpa pública a Gustavo Fabián, estudiante de la UNAM, y a su familia por la “detención indebida” llevada a cabo por cinco policías que el pasado 2 de mayo lo detuvieron y lo golpearon como presunto responsable de un homicidio cometido en un panteón en la alcaldía Azcapotzalco, mientras él estaba en su casa.

Aunque la detención de Fabián no fue un caso muy sonado en medios, llevó a que, por primera vez en lo que va de su encargo –desde el 4 de octubre de 2019–, el jefe de la policía capitalina grabara un videomensaje desde su oficina y lo hiciera público para ofrecer disculpas a una víctima de detención arbitraria, aunque no la nombre así.

“Como secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) responsable de la policía de la Ciudad de México, me dirijo personalmente a Gustavo Fabián y a sus padres para ofrecerles una disculpa por la actuación incorrecta de parte de algunos elementos de la corporación ocurrida el pasado 2 de mayo en la que fue víctima de una detención indebida”, aseguró.

El funcionario agregó que en la Ciudad de México han “luchado por acabar con la impunidad en todos los niveles, empezando por los servidores públicos”.

Por ello, agregó que el pasado sábado se giraron cinco órdenes de aprehensión contra los policías involucrados en la “detención indebida” de Gustavo Fabián, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Sin dar detalles de los abusos policiacos cometidos en la aprehensión del estudiante, destacó que “en la investigación que determinó la inocencia de Gustavo y la participación indebida de los servidores públicos fue una investigación interna llevada a cabo por la propia policía de la Ciudad de México y ha sido también la policía la que ha procedido a la detención inmediata de los policías implicados, así como de su mando y el director del sector”.

García Harfuch se dirigió a los capitalinos y, en particular a los jóvenes: “Esta policía está al servicio de todas y de todos. Es nuestro compromiso que estos hechos no vuelvan a ocurrir, pero, sobre todo, tengan claro que, bajo mi mando, no vamos a encubrir ni a ocultar ningún comportamiento inadecuado como ha sido la instrucción desde el inicio del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum”.

Al final de su videomensaje agradeció “a los padres de Gustavo Fabián el haber aceptado reunirse conmigo y aceptar también nuestras disculpas”.

La detención

El pasado 2 de mayo, Fabián fue detenido por policías del Sector Hormiga, en la alcaldía Azcapotzalco, como presunto responsable del homicidio de un sujeto que fue acribillado cuando asistía al sepelio de un presunto delincuente en el panteón San Isidro.

Sin embargo, la defensa jurídica denunció y presentó pruebas de que, al momento del crimen, Fabián estaba en su casa ubicada a unos 2.5 kilómetros de distancia de donde este ocurrió.

También demostró que, minutos después del homicidio, Fabián se dirigía a ver a unos amigos para jugar ajedrez, pero fue detenido por los uniformados, quienes con engaños lo subieron a una patrulla, lo golpearon, le pusieron ropa similar a la que usaban el verdadero responsable, según lo visto en cámaras de videovigilancia.

Además, el joven fue presentado ante el Ministerio Público, vinculado a proceso por el delito de homicidio y encerrado en el Reclusorio Oriente, bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Ahí pasó un mes y 10 días hasta que este lunes un juez de control ordenó su liberación inmediata, debido a que se acreditó que Fabián no intervino en el crimen y que los policías lo acusaron falsamente.

El 3 de junio, Proceso publicó que la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX (CDMX) recibió una queja de parte de la familia y la defensa de Fabián, por detención arbitraria y abuso de autoridad. En entrevista, la presidenta del organismo, Nashielli Ramírez, adelantó que ya habían solicitado la aplicación del Protocolo de Estambul a Fabián para demostrar que había sido torturado.