Desarticulan banda criminal que operaba en la región Mixteca de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).– Con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia Estatal de Investigaciones desarticuló una banda de la delincuencia organizada que operaba en la región Mixteca de Oaxaca y en los límites con los estados de Puebla y Guerrero, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

Como parte del “Operativo Huajuapan” se logró detener a ocho integrantes de una célula criminal a quienes se les aseguraron más de 25 armas, entre cortas, largas y rifles de asalto, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo, así como cartuchos útiles.

Durante cateos simultáneos en diversos domicilios de Santa Cruz Vista Hermosa y Tlacotepec, pertenecientes a Zapotitlán Lagunas, Silacayoapan, Oaxaca, fueron detenidos T.E.C.L.; S. G. G.; R. G. I.; R. A. C. C.; A. O. G.; H. A. C. B.; C. R. G. G.; y D.A.C.T., quienes fueron identificados como objetivos claves, pues de acuerdo con las investigaciones, probablemente participaban en la comisión de diversos delitos como narcomenudeo, homicidio, robo a transportistas, robo de vehículos y extorsión.

Como parte de estos despliegues policiales, durante los cateos se logró también el aseguramiento de drogas (de diversos tipos y en diferentes cantidades).

Este tipo de acciones realizadas por la Fiscalía de Oaxaca, a través de la AEI, elementos del Ejército, Guardia Nacional y policías estatales, buscan contener y disminuir los índices delictivos para garantizar la seguridad y paz social en la región de la Mixteca.