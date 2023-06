Senadora de Morelos solicita licencia; buscará la candidatura de Morena a la gubernatura

CUERNAVACA, Mor. (apro).– La senadora por Morelos, Lucía Meza Guzmán, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su solicitud de licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido, con el argumento de tener total libertad para realizar recorridos por los 36 municipios del estado en búsqueda de la candidatura a la gubernatura.

“Nosotras estamos decididas a buscar la candidatura de Morena y ser la coordinadora de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación en Morelos, por eso pasamos de los dichos, a los hechos. Nosotras no tenemos ninguna duda, ni vamos a titubear en nuestro objetivo de rescatar a nuestra querida entidad”, expuso.

Y es que, en días pasados, varios de los aspirantes, particularmente quienes ostentan un cargo federal, aseguraron que renunciarán a sus puestos, en especial el coordinador de Política de la Presidencia, Rabindranath Salazar Solorio, y la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia, ésta última incluso publicó un video en sus redes sociales en el que se dijo dispuesta a dejar el cargo para contender.

Lucía Meza advirtió que deben renunciar a sus cargos aquellos funcionarios federales, estatales y los presidentes municipales que han manifestado su intención de competir por la candidatura de Morena al gobierno del Estado. Sobre todo, dijo, porque todos ellos manejan y administran recursos públicos.

“Mis compañeras y compañeros de Morena deben ser congruentes entre sus dichos y sus actos, yo apelo a que no utilicen recursos públicos para posicionarse entre las y los morelenses, debe haber ética política y separarse de sus cargos para que haya piso parejo”, sostuvo en entrevista posterior a la presentación de la solicitud de licencia.

Y es que hay otros personajes que han levantado la mano para contender: los alcaldes de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, y Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante; así como las secretarias del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, Cecilia Rodríguez, del Trabajo y Desarrollo Económico; así como de Administración, Sandra Anaya.

Además, está Víctor Mercado Salgado, extitular de Movilidad y Transporte y hoy coordinador de asesores del gobernador.

La senadora informó que esperará a que su solicitud sea aprobada por la Comisión Permanente en próximos días y luego comenzará a realizar los recorridos. Hace unos días aparecieron posters y bardas pintadas en calles de Cuernavaca, Jiutepec y otros municipios, en los que se leía: “¿Tú confías en Lucy Meza? Yo tampoco…” La legisladora publicó en sus redes sociales un video en el que aseguró que quienes la atacan “evidencian su derrota”.

“No vamos a parar, ya estamos enfilados en buscar la candidatura de Morena al gobierno de mi querido estado de Morelos. Nos estamos movilizando con el pueblo para ganar, a la buena, la encuesta. Yo siempre he dicho que el que madruga, Dios le ayuda y las y los que no renuncien, que después no se quejen”, concluyó.