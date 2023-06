Agua de Puebla rechaza incumplir con saneamiento

PUEBLA, Pue. (apro).– La empresa Agua de Puebla rechazó que, como parte de los informes que se han presentado en la acción colectiva que fue presentada en su contra, haya quedado confirmado que incumple con el servicio de saneamiento de las aguas residuales.

En una carta que envió a Proceso, como réplica a la nota publicada el 20 de junio, la concesionaria del servicio de agua en la zona metropolitana de Puebla sostiene que, si bien existe una controversia que se ventila en un juzgado civil, “la madurez y etapa procesal del procedimiento” no permiten sostener las afirmaciones que hizo René Sánchez Galindo, representante de la colectividad.

La empresa reconoce que en el municipio de Puebla se cuenta con cinco plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales captan los residuos no sólo de esta capital, sino las de la zona conurbada como San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Ocoyucan y Amozoc, “cuya infraestructura resulta insuficiente para satisfacer dicha necesidad”.

No obstante, acusa que los señalamientos en su contra planteados por la colectividad, que representa a los 450 mil usuarios del servicio privatizado, “no son sustentadas con elementos probatorios”, así como tampoco tiene validez la pretensión expresada de que el juzgado imponga a esta empresa multas por incumplimiento.

“… no existen elementos probatorios aportados por dicha colectividad para desvirtuar que las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales no se encuentren funcionando, que las mismas no se encuentren realizando el saneamiento a través de los procesos y más aún, que el agua tratada no cumpla con los parámetros establecidos en la NOM”, argumenta.