Detienen a Ulises Gómez, exfuncionario del Registro Civil relacionado con el “Cártel del Despojo”

OAXACA, Oax. (apro).– La Fiscalía General de Oaxaca detuvo al exfuncionario del Registro Civil Ulises Gómez Blas, quien se encuentra ligado al esquema criminal denominado “Cártel del Despojo”, una red de corrupción cimentada desde las entrañas del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, confirmó el consejero Jurídico, Geovany Vásquez Sagrero.

Según el expediente penal 258/2022, el imputado está relacionado con la detención del notario público número 135, Jorge Alberto Merlo Gómez, quien fue detenido en abril de 2023 en Turín, Italia, por los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilícito del servicio público y violación de otras garantías.

El consejero Jurídico y Asistente Legal del Gobierno de Oaxaca detalló que la detención de Ulises Gómez Blas se realizó en San Francisco Lachigoló y está directamente relacionado con el delito de cambio de nombre de los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez, quieres presentaron las denuncias correspondientes por la desaparición de sus actas de nacimiento, las cuales fueron sustituidas por otras con apellidos diferentes.

Indicó que, de acuerdo al expediente penal, esta persona fue detenida por los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilícito del servicio púbico y violación de otras garantías, y se encuentra ligada al esquema criminal denominado “Cártel del Despojo”.

Señaló que el Gobierno del Estado, mediante la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, coadyuva con la Fiscalía General de Oaxaca para el combate a la corrupción e impunidad, como lo ha demandado el pueblo de Oaxaca.

“El Gobierno del Estado no puede ser omiso y es su responsabilidad hacerlo del conocimiento de la autoridad responsable para que se lleven a cabo las investigaciones y el proceso correspondiente”, puntualizó.

La Fiscalía informó que de acuerdo a la causa penal, en julio de 2019, U. G. B., quien en ese momento se desempeñaba como trabador del Registro Civil, presuntamente llevó a cabo modificaciones al acta de nacimiento de las víctimas identificadas como H. G. C. M., C. G. C. M, y A. G. C. M. motivo por el cual las personas afectadas iniciaron una denuncia penal.

Ante ello, la Fiscalía tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones correspondientes, llevando ante el juez las pruebas suficientes que permitieron obtener la orden de aprehensión, misma que fue ejecutada este viernes.

Robo de identidad

Los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez denunciaron una red de “delincuencia organizada” orquestada desde el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa para despojarlos de su identidad y de sus propiedades ubicadas en el Centro Histórico.

Se quejaron que desde el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y Catastro de Oaxaca maquinaron el despojo, el robo de identidad (al desaparecer sus actas de nacimiento en el Registro Civil de Oaxaca) y la desaparición de expedientes de los dos inmuebles en el Instituto Catastral del Estado.

En esta red esta involucrado el exdirector del Registro Civil y excandidato federal del PRI Christian Hernández Fuentes, ya que durante su periodo (2018-2020) se materializó el robo de identidad.

A decir de la denuncia, también están involucrados Carlos Cruz Benítez y Omar Hernández Medecigo, encargados del despacho del Departamento del Archivo Central del Registro Civil del Estado de Oaxaca (2017-2020); Juan Gabriel Rodríguez Matus, jefe de la Unidad Jurídica del Registro Civil, Primer Oficial del Centro del Registro Civil del Distrito del Centro (2017-2019); Segundo Oficial del Centro Registro Civil (2017-2019), y Oficial de Tlacolula del Registro Civil del Estado de Oaxaca (2017-2019).

Así como Jorge A. Zárate Medina, entonces director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca; José Antonio Lara Rodríguez, Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral; Gilberto Gamboa Escobar, director del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, y José Octavio Tinajero Zenil, exconsejero Jurídico del Estado de Oaxaca.

Los hermanos Gómez Conzatti y Martínez sostuvieron que “no se trata de un error, fue intencional y en el cambio de identidad y despojo están involucrados funcionarios del Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y Catastro de Oaxaca”.

La abuela alertó a los hermanos

Guadalupe Martínez Ramírez y sus hijos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez afirmaron que a principios de septiembre de 2020 su abuela paterna Victoria Conzatti les comentó que le habían hecho llegar la información de la existencia de unas actas de nacimiento en las que supuestamente aparecían los nombres de: Caleb Herculano López Martínez; Herbé Cenobio López Martínez, y Ashmar Nepomuseno López Martínez, y con las mismas fechas de nacimiento que ellos.

Esa noticia les causó mucha incertidumbre, por lo que decidieron buscar, con los nombres y fechas de nacimientos de los “usurpadores” en la página web del Registro Civil de Oaxaca y confirmaron que sí existían tales registros de nacimiento y el de ellos, es decir con los apellidos Gómez Conzatti y Martínez, no arrojó resultados tras la búsqueda.

“Al solicitar la impresión de copias certificadas a nuestro nombre, corroboramos que nos habían desaparecido del Registro Civil. Entonces solicitamos el Amparo del Poder Judicial de la Federación y presentamos denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGEO), radicada con número 34584/FVCE/OAXACA/2020”.

El amparo se turnó al Juzgado Segundo de Distrito, con número 575/2020, donde les fue concedida la Suspensión Definitiva para efectos de que nos reinscribieran en los libros y sistemas del Registro Civil.

Y es que “las actas de los quejosos fueron arrancadas físicamente de los libros de la 1ª y 2ª Oficialías del Centro, del Archivo Central, de las Bases de Datos y del Sistema del Registro Civil, así como de la Base Nacional”.

En la queja mencionan que “nuestros registros fueron borrados y con mismos datos (fecha de registro, foja y número de acta) dieron de alta tres registros falsos a nombre de García Ruiz Amadeo, Carlos Morales Montes y Gabriel Peña Hernández”.

Sin embargo, las actas de estos tres nombres no existen en índices de ninguna oficialía ni del Archivo Central, razón por la que fueron dictaminadas falsas por la Fiscalía General de la República.

Las falsas actas fueron registradas en el Sistema del Registro Civil en los años 2017 y 2018 y cuentan con CURP registradas en los años 2018 y 2019.