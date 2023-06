Renuncian al PRI 15 alcaldes de Hidalgo afines a Omar Fayad

PACHUCA, Hgo. (proceso.com.mx).- En seguimiento a las renuncias al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo tras la dimisión del exgobernador Omar Fayad Meneses, 15 presidentes municipales anunciaron la baja de su militancia y se denominaron "independientes".

Al igual que el exmandatario, acusaron arbitrariedades e imposiciones por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente, y Carolina Viggiano Austria, secretaria general.

"Hoy dejamos el PRI porque hemos sido víctimas de los atropellos", afirmó el alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio, orador en la conferencia de prensa en la que también se informó que 70 regidores y síndicos, que igualmente integran comités partidistas municipales y regionales, así como seccionales, se sumaron a los desistimientos masivos a sus militancias.

El munícipe de la capital hidalguense recriminó que desde el CEN los responsabilicen de la derrota electoral de 2022, cuando, aseguró, como integrantes de las bases se sumaron a la candidatura de Carolina Viggiano Austria, que perdió 2 a 1 (61 contra 31 por ciento de los votos) contra el morenista Julio Menchaca Salazar.

Estas renuncias se suman a las de los ocho diputados locales que integraban la bancada priista en el Congreso de Hidalgo, incluido el presidente del Comité Directivo Estatal priista, Julio Valera Piedras, que fue acompañado por otros miembros de la dirigencia local.

Tras las primeras bajas que sucedieron a la del gobernador Fayad Meneses, tanto Moreno Cárdenas como Viggiano Austria desestimaron estas salidas, al asegurar que "hace tiempo que se habían ido" y "no representaban nada", ante un supuesto entreguismo hacia los gobiernos, federal y estatal, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Incluso, el líder del priismo nacional pidió que se investigue al exjefe del Ejecutivo estatal por posible uso indebido de recursos, y que su renuncia no garantice impunidad ante procesos iniciados por la administración de Julio Menchaca Salazar a miembros de sus grupos políticos por el caso denominado "la estafa siniestra".

Previo al acto público en el que los presidentes municipales, encabezados por Baños Rubio, anunciaron su renuncia al PRI, el alcalde suplente de Pachuca, Benjamín Rico Moreno, acusó a quien fue su compañero de fórmula de presionar a los integrantes del gabinete capitalino, regidores y funcionarios de extracción priista para abandonar al partido, bajo amenaza de ser sancionados o destituidos de sus cargos.

El edil le respondió: "Yo creo que está ardido, es la verdad de las cosas", además de decir sobre Rico, que fue secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno de Omar Fayad: "No somos iguales", e ironizar: "A mí no me han congelado las cuentas; a él, sí (...) tiene muchas cosas que la gente le demanda", en referencia al bloqueo que, en junio de 2021, hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la empresa Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Rico, propiedad del exfuncionario estatal, al ser investigada por posibles operaciones indebidas relacionadas con lavado de dinero.

Sergio Baños, quien presumió que con su candidatura en 2020 el PRI recuperó Pachuca, entonces gobernada por Acción Nacional (PAN), auguró la pérdida de posiciones políticas para su expartido de continuar con la tesitura que, reclama, dicta desde la Ciudad de México el Comité presidido por Moreno Cárdenas.

"Si sigue así la dirigencia nacional, no tendrá buenos resultados. Las imposiciones son lo que están generando", expuso, en referencia a las últimas derrotas electorales. Además, consideró la designación como presidente del CDE del diputado federal Marco Antonio Mendoza Bustamante (afín al grupo de Viggiano Austria), otra imposición desde el CEN.

Incluyen a Félix Soto... y luego lo quitan

Entre los nombres de alcaldes colocados en las sillas del presidium, los organizadores incluyeron el de Israel Félix Soto, edil de Mineral de la Reforma y exsecretario de la Política Pública de Fayad, por quien, a decir de "Alito" Moreno, inició la confrontación entre el CEN y el PRI controlado por el exgobernador, debido a que éste buscaba su nominación como candidato priista a la gubernatura en 2022, mientras que el Comité Nacional promovía a Carolina Viggiano, que finalmente fue la abanderada tras entregar la postulación al PAN, que encabezó una alianza también integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

No obstante, el nombre fue retirado previo al inicio de la conferencia de prensa.

Cuestionado al respecto, Sergio Baños dijo desconocer el motivo por el cual el nombre se incluyó y después fue quitado, ni la posición en torno al PRI de Félix Soto, principal perfil impulsado por Fayad en su mandato.

Sólo mencionó: "Estamos por voluntad propia", también al ser inquirido si la acción de los alcaldes fue ordenada por el exmandatario, aunque aprovechó para mandar un saludo "a mi amigo el gobernador Omar Fayad" y reafirmar que se encontraban en una misma lucha contra lo que, insistió, son atropellos de su expartido.

Reconoció que por las insignias que ahora rechaza obtuvo los cargos públicos que ha ostentado, al igual que otros de sus ascendientes: "Son muchos años, mi abuelo fue presidente municipal en Mineral de la Reforma y yo siempre estuve en el PRI", planteó, al externar el sentir sobre su determinación.

Asimismo, negó que la renuncia al otrora partido gobernante les garantice impunidad en la fiscalización de la cuenta pública y ante posibles procesos abiertos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), debido a que presidentes municipales como Julio César González García, de Huazalingo (incluido su nombre inicialmente, mas no en el listado final), y Luis Francisco González Garay fueron acusados de participar en el presunto esquema de simulación de servicios y transferencias a empresas fantasmas denominado la "estafa siniestra", imputados por posibles peculados de 18.5 y 30.9 millones de pesos, respectivamente.

Los alcaldes que renunciaron son Alejandro Tello, de Mineral del Monte; Alejandro Velasco, de Molango; Jorge Martín Borbolla, de Omitlán; Erika Saab Lara, de San Felipe Orizatlán; Salvador Jiménez Calzadilla, de Tepeji del Río; Said Chávez Cobos, de Tlahuiltepa; Elsa Dolores Vázquez, de Villa de Tezontepec; Elías San Juan Sánchez, de Yahualica; de Zapotlán, Edgar Josué Moreno Gayosso, y Jesús Hernández Juárez, de Zempoala. Además de ellos, los munícipes de Pachuca y Pisaflores.