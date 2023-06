Abogados de Morelos llaman a tomar las calles e instituciones ante el fracaso de Cuauhtémoc Blanco

CUERNAVACA, Mor. (apro).– Los abogados morelenses que demandaron juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo hicieron un llamado a “tomar las calles y las instituciones” ante el “fracaso” de su administración, porque “estamos hasta la madre, estamos hartos”, lamentaron.

Luis Ignacio Reyes Andraca, vocero de la Nueva Asociación de Abogados Morelenses, la misma que interpuso hace dos semanas una demanda de juicio político contra el mandatario, aseguró que su movimiento tiene como única motivación generar un cambio en la entidad.

Estamos frente a una administración “deficiente”, dijo. Y para demostrarlo, señaló que del 1 de octubre de 2018, día en que Cuauhtémoc Blanco tomó posesión de la gubernatura de Morelos, hasta el pasado 25 de junio, se han contabilizado 4 mil 540 ejecuciones en la entidad, lo que la ubica en el tercer sitio nacional en la clasificación de ese crimen.

La fuente de estos datos son informaciones oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que señaló que en el gobierno actual, Morelos se ha “consolidado” como un estado violento, ingobernable e inseguro. Reyes Andraca criticó que estos niveles de inseguridad no han sido solucionados pese a que la Comisión Estatal de Seguridad Pública recibió 4 mil 400 millones de pesos entre 2021 y 2023. “Esos recursos no se reflejan en la realidad”, remachó.

Por ello, dijo, “estamos hartos, estamos hasta la madre”. Porque además hay certeza de “que se están robando el dinero, que están coludidos (con el crimen), que no pueden, que no quieren, que no tienen la capacidad. Como sea tienen que dar resultados y si no pueden tomemos nosotros las calles, tomemos nosotros las instituciones, porque son nuestras”, convocó el abogado en sus redes sociales. Todo esto, “porque el poder es nuestro, las instituciones son nuestras”.

Luego se preguntó: “¿en dónde está la lana? ¿Dónde están los resultados? ¿De verdad no estás de acuerdo? ¿De verdad crees que esto es un complot político como sale (a decir) el gobernador? No te dejes engañar”, pidió a la sociedad morelense. La demanda de juicio político se encuentra en estos momentos en etapa de análisis en la Junta Política y de Gobierno, misma que tiene hasta mediados de julio para dar a conocer su dictamen.

De ahí pasará a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, que se convertirá en comisión instructora, misma que conducirá el proceso de desahogo de pruebas, para lo cual será citado a comparecer el demandado, en este caso Cuauhtémoc Blanco Bravo. Este proceso puede durar unos 45 días. En caso de ser condenado, las conclusiones pasarán al pleno, donde se le destituirá y pondrá a disposición del Tribunal Superior de Justicia para su castigo.

Llamado a cambiar de estrategia

El viernes pasado, el exdiputado local y federal y líder del Partido Verde en Morelos, Javier Estrada González, fue baleado en Cuernavaca. Al parecer ya libró la muerte, pues sus familiares reportan que ha superado la peor parte del ataque. Ante esta circunstancia, el Congreso del Estado emitió un comunicado en el que llama al gobernador a convocar a la brevedad a “una gran mesa de trabajo” con todos los poderes, la federación y la sociedad civil, que trace “una nueva ruta para la construcción de la paz y la seguridad”.

Lo llamó a que “haga una introspección y reflexión de que sus acciones, rutas, estrategias, equipo y acciones han fallado”. Y van más allá, pues “el Estado está sumergido en un caos de inseguridad que coloca a Morelos hoy en los primeros lugares a nivel nacional en delitos de alto impacto, incluido el feminicidio. Nadie escapa. En el Poder Legislativo aún esperamos el esclarecimiento del atentado cometido contra nuestra compañera diputada Gabriela Marín”. Asesinato ocurrió el 5 de octubre pasado y todavía no hay resultados de la investigación.