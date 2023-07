Detienen y liberan a defensor del río Metlapanapa en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- El comunicador comunitario y defensor del río Metlapanapa, Alejandro Torres Xocolatl, fue detenido y liberado este día por policías ministeriales del estado, en un operativo que tuvo más características de un “levantón” o secuestro, denunciaron organizaciones.

El propio luchador ambientalista señaló que esta mañana, cuando se dirigía a comprar unas pinturas en la localidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, le cerraron el paso con un vehículo, luego de bajarlo y ponerle esposas, se lo llevaron sin mostrarle primero una orden de aprehensión.

“Pensé que se trataba de un secuestro”, manifestó el comunicador de Radio Zacatepec, quien forma parte de los Guardianes del Río Metlapanapa y de la Unión de Pueblos de la región Cholulteca, que han mantenido un movimiento de resistencia contra la embotelladora de agua francesa Bonafont.

Indicó que fue ya hasta que habían avanzado en el vehículo que le informaron que su detención se derivaba de una orden de aprehensión en torno a la misma carpeta de investigación por la que también se detuvo y luego se retiraron los cargos en contra del también activista ambiental, Miguel López Vega.

Los integrantes de la Unión de Pueblos Cholultecas de inmediato lanzaron la alerta sobre la detención de Torres Xocolatl, quien ya desde hace semanas, había denunciado que vehículos con presuntos ministeriales, estaban rondando y vigilando su domicilio.

Cuando un grupo de pobladores llegó a la Casa de Justicia de Tlaxcalancingo, Cholula, aún los ministeriales tenían al luchador social arriba de un vehículo, donde lo mantuvieron por varios minutos como en espera de instrucciones.

Algunos de los activistas consideraron que el operativo parecía una provocación para que los integrantes de las organizaciones intentaran liberar por la fuerza al comunicador.

Luego, minutos después de que lo ingresaron a la Casa de Justicia, policías ministeriales les propusieron a los abogados que acompañaban a los pobladores que entregarían a Torres Xocolatl en un lugar a las afueras del edificio, lo cual, calificaron de una total irregularidad.

Los activistas exigieron que todo se hiciera conforme a derecho y que la liberación se llevara a cabo por los conductos legales.

No obstante, alrededor de las 15:20 horas, el ambientalista fue sacado de la Casa de Justicia y llevado por los ministeriales en una camioneta al lugar donde estaban los pobladores en el estacionamiento de ese edificio, sin aclarar en qué términos había sido su detención y liberación sin mediar un proceso jurídico.

Al ser liberado, Torres Xocolatl hizo ver la irregularidad de este procedimiento que más bien tuvo características de “levantón” o secuestro, por lo que anunció que interpondrá una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Dijo que el 10 de julio vendrán a Puebla representantes de cancillerías de Finlandia a documentar violaciones a derechos humanos en la entidad y tener una entrevista con el gobernador Salomón Céspedes Peregrina.

“Esta es la clase de justicia que tenemos en Puebla, primero me detienen y luego dicen que no tenía que estar aquí” manifestó, “fue un levantón, un secuestro expres, yo si voy a denunciar esto que me hicieron, porque es una total violación a los derechos humanos”.

Cabe señalar que el ambientalista fue acusado junto con Miguel López Vega de haber participado en una manifestación en defensa del río Metlapanapa en donde se pretendían verter las aguas de un drenaje industrial.

Los activistas fueron procesados por los delitos de obstrucción de obra, ataques a las vías de comunicación y por destrucción de una camioneta, pero en el caso de López Vega ya quedaron sin efecto las acusaciones, por lo que tendría que cerrarse esa carpeta.

El abogado Juan Carlos Solís denunció la forma atípica en que fue liberado el ambientalista por los policías ministeriales, sin que se tenga la certeza jurídica en qué términos queda el proceso judicial que se ha mantenido abierto desde finales de 2019.

“Hay una situación de indefinición que no tenemos claro ahora (sobre la situación de esa carpeta) al compañero lo detuvieron de una manera arbitraria, luego de una manera atípica sólo dicen (los ministeriales): aquí está el compañero y se van”

Las organizaciones demandaron una reunión con el gobernador Salomón Céspedes Peregrina para cese la persecución y criminalización contra los luchadores sociales.