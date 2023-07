Liberan a los 16 empleados de la Secretaría de Seguridad raptados en Chiapas (Video)

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- A tres días de haber sido plagiados por un grupo armado del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), este viernes fueron liberados los 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC), quienes llegaron hasta donde sus familiares bloqueaban una vialidad frente a esa dependencia.

Madres, esposas, hijos, hermanas y otros amigos fueron sorprendidos y corrieron a abrazarlos cuando los recién liberados llegaron a bordo de una ambulancia; de inmediato, los gritos y los llantos de emoción reventaron a la multitud.

Isidro C., Carlos Alberto V., Abelino M., Adalberto L., José Rafael P., René H., Pedro G., Rafael Antonio J., Darío M., Adaí J., Amer D. L. S., Mariano Adalberto R. C. César Octavio A. C., Ernesto .J. E., Olimpio Maclovio D. M. y José Luis R. D. llegaron acompañados por policías estatales de la misma corporación donde desempeñan sus diversas labores administrativas.

Así corrieron las madres, esposas, hijos, hijas, hermanas y hermanos a abrazar a los 16 secuestrados el martes 27 y liberados hoy viernes 30. Los 16 trabajadores administrativos de la @ssypcchiapas estuvieron cautivos tres días y tres noches. #Chiapas pic.twitter.com/HHatimrXDo — Isaín Mandujano (@isain) June 30, 2023

Los 16 hombres fueron bajados de un autobús oficial cuando, junto con 17 mujeres, viajaban desde el Cuartel General de Llano San Juan, en Ocozocoautla, para dirigirse a Tuxtla Gutiérrez, a unos 20 kilómetros de distancia.

En un primer momento, el CJNG demandó la renuncia de tres mandos policiacos de la SSYPC, a quienes acusaron de dar protección a líderes del Cártel de Sinaloa en Chiapas.

Desde hace dos años, el CJNG y el Cártel de Sinaloa se disputan el control y los corredores de Chiapas y la frontera sur para el trasiego de armas y otras actividades ilícitas, lo que ha dejado una estela de enfrentamientos, ejecuciones, desapariciones y desplazamientos forzados.

La SSYPC aún no ha dado detalles de cómo fue la liberación de las 16 personas.