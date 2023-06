Detienen a venezolano acusado de provocar el incendio en estación migratoria de Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al migrante venezolano Carlos Eduardo Colombo Rodríguez, acusado de provocar el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo pasado, cuyo saldo fue de 40 indocumentados fallecidos y 20 lesionados.

El migrante también resultó herido en el incendio y fue hospitalizado, pero fue detenido cuando lo dieron de alta.

“Es únicamente que le estoy entregando la orden de aprehensión. Es para que pongas de que recibiste la copia, en estos momentos y que se te ha hecho de conocimiento y es únicamente para que la recibas”, le dije la mujer notificadora.

Colombo Rodríguez respondió: “¡Es que yo no tengo nada que ver!” Otro policía le comentó que solo debe firmar de recibido y el venezolano contestó: “¡Es que soy inocente, señor! Es que cómo le digo, que, si usted me ingrese a la unidad que me ingrese, así, sin nada, ¿cómo yo voy a hacer responsable de tanto homicidio cuando yo no he hecho nada? Ahí está la cámara. Yo no tengo nada que ver”, inquirió.

Arrestan por presuntamente provocar incendio en el Refugio de México.

Carlos Eduardo Colombo Rodríguez, uno de los venezolanos heridos en el incendio en un centro de migración en Juárez, fue detenido tras ser dado de alta médica, acusado de originar las llamas en el refugio. pic.twitter.com/sld0b3wcxO — Ernesto Meléndez (@ernestormj) June 4, 2023

Hace poco más de un mes, Colombo Rodríguez despertó del coma después del incendio del 27 de marzo en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM). La noche del jueves 1 de junio fue detenido y quedó bajo resguardo de agentes Beta del INM, en calidad de víctima del incendio, señaló su hermano Jordani Colombo.

Colombo Rodríguez es el segundo venezolano acusado de iniciar el fuego en el área de detención de hombres en las instalaciones del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua. El primero fue Jason “N”, quien permanece en prisión preventiva en el Cereso número 3 desde el pasado 31 de marzo, donde sigue su proceso penal.

De acuerdo con las investigaciones, Jason “N” y otros extranjeros que no han sido identificados compraron cigarros y un encendedor al guardia privado Adán Omar “N”, fumaron en el baño e iniciaron el motín exigiendo agua y comida.

Jordani dijo que, tras el incendio, su hermano estuvo internado 18 días en el Hospital General de Ciudad Juárez y cuando salió no tenía cargos ni estaba bajo arresto. Nos dijeron que estaba en el hotel por el Instituto Nacional de Migración y era para su recuperación.

Pero ese jueves, alrededor de las 22 horas, agentes de la FGR lo esposaron, le hicieron firmar una hoja de aprehensión y una orden de cateo.