“¡Prepárate, Peso Pluma!”, grita Mario Delgado al vaticinar triunfo de Guadiana en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Cuando el candidato de Morena al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana, emitió su voto, un emocionado dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró: “¡Prepárate, Peso Pluma!”, en alusión a la promesa de campaña del empresario morenista coahuilense de llevar al cantante de corridos tumbados al estado si ganaba la gubernatura.

“¡Prepárate, Peso Pluma! ¡Prepárate que ahí viene el gobernador de Coahuila!”, indicó Delgado mientras se dirigían a la casilla ubicada en la escuela secundaria “Ejército Mexicano”, e incluso, sugirió que el cantante se presente en un evento en conjunto con el argentino Bizarrap.

Por su parte, Guadiana confió en que va a ganar Morena.

“La democracia va a triunfar y va a triunfar la democracia con Morena porque se va a establecer un buen gobierno y no lo que ha hecho el PRI, me refiero a Moreira, a Riquelme, etcétera, los últimos 20 años”, indicó, antes de que le dijeran que no podía seguir hablando del tema.

“Tenemos peso completo, luego viene Peso Pluma y después el día de hoy”, dijo.

“Vamos a ganar porque vamos a salir a votar, a pesar de todo lo que han hecho, la manera en la que quieren retener el poder, la gente del PRI, el gobernador de Riquelme. ¡Vamos a ganar!”, afirmó.

Delgado dijo que no podía dejar pasar esta intervención abierta y descarada por parte del PRI y del gobernador Miguel Ángel Riquelme, usando a la par a la policía estatal para amagar a morenistas.