Bloqueos y protestas en Los Reyes fueron incitados por delincuentes: gobernador de Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- Los bloqueos carreteros, las manifestaciones y las quemas de vehículos, realizados el fin de semana en la región de Peribán y Los Reyes, fueron “azuzadas” por un grupo delictivo en respuesta a un operativo realizado por fuerzas federales en esa zona, afirmó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante su rueda de prensa semanal, el mandatario indicó que el pasado sábado fueron detenidas seis personas a las que se les decomisaron 350 kilogramos de droga, además de que fueron desarmados los policías municipales de Los Reyes y se dispersaron las manifestaciones de protesta.

Sobre el caso de un menor que resultó herido durante la liberación de un tramo carretero que había sido bloqueado por civiles, el jefe del Ejecutivo estatal informó que, tras su traslado en helicóptero al Hospital Infantil de Morelia, al afectado se le practicó una intervención quirúrgica y se encuentra estable.

Cuestionado respecto de la posibilidad de que la lesión le haya sido provocada al menor con arma de fuego, el gobernador dijo que eso se está investigando, “porque hubo petardos, hubo otro tipo de cuestiones, está la Fiscalía a cargo investigando a que se debió la herida”.

Ramírez Bedolla expuso que el gobierno federal tiene toda la libertad y la jurisdicción para llevar a cabo operativos en secrecía, sin necesidad de avisar al gobierno estatal ni a los ayuntamientos “precisamente para que sean efectivos”.

Sin embargo, añadió, “normalmente nos piden respaldo, apoyo, y así ocurrió; fue un operativo exitoso en el que hubo 6 detenidos, un decomiso muy importante de estupefacientes, y eso generó que alguna banda de delincuentes azuzara a algunas poblaciones, pero eso no impidió que se pusieran disposición a las 6 personas ante la Fiscalía General de la República y también los decomisos”.

El sábado anterior, tras los bloqueos ocurridos en la zona, la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal informó que elementos de Guardia Civil, de la Fiscalía General del Estado, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, realizaron un despliegue operativo en Peribán y Los Reyes para garantizar el libre tránsito, con lo cual tomaron el control y despejaron las vialidades.

“Los uniformados retiraron vehículos de carga y comerciales que fueron utilizados para cerrar las vías de comunicación. Al garantizar el paso de los automotores los representantes de la Ley continuaron con diversos patrullajes interinstitucionales en esta zona de la entidad”, señaló la corporación.

Agregó que posteriormente, en la Tierra Caliente personas no identificadas forzaron a conductores del transporte público y unidades comerciales a realizar bloqueos en algunos puntos de la carretera Apatzingán-Tepalcatepec, pero éstos fueron retirados de inmediato por el personal de la Guardia Civil y de la 43 Zona Militar.

Tras los hechos anteriores, algunos individuos prendieron fuego a dos motocicletas de una refaccionaria, y en la carretera Jacona-Los Reyes se apoderaron de un camión de basura con el que bloquearon la vialidad y le prendieron fuego.

El titular del Ejecutivo advirtió que las autoridades seguirán presentes y actuando en la zona porque “es parte del estado”, pues “estas manifestaciones de lo que le llaman base social, no es más que parte de la delincuencia; por supuesto que son manifestaciones totalmente extrañas, porque no son manifestaciones sociales, son manifestaciones en defensa de delincuentes, fíjense que cosa tan extraña, pero ocurre y vamos a actuar y estamos actuando no solo en esta zona, sino en todo el estado”.

Así también, el gobernador confirmó el desarme de los policías municipales de Los Reyes: “Sí los desarmaron, y también con base en esta manifestación, también un poco extraña a favor de los policías municipales, nos queda claro que tenemos que actuar con mayor decisión en la zona y eso se va a hacer, se está en comunicación con los presidentes municipales”.