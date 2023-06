Antorchistas marchan Chilpancingo para exigir justicia por el asesinato de uno de sus líderes

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Unos cinco mil integrantes de la organización Antorcha Campesina marcharon en la capital del estado para exigir la detención de los responsables intelectuales y materiales del asesinato de sus compañeros Conrado Hernández, su esposa Mercedes Martínez y su hijo, menor de seis años, ocurridos el 12 de abril pasado.

Esta mañana delegaciones del Movimiento Antorchista provenientes de diferentes partes del país participaron en una multitudinaria marcha del monumento a las Banderas a la plaza central donde se realizó un mitin que concluyó a la una de la tarde.

La organización estimó 6 mil personas movilizadas mientras que la secretaria de gobernación del estado estimó una cifra de 4 mil 500 manifestantes.

La noche del 12 de abril, la policía estatal halló en un barranco de 50 metros de profundidad –en la carretera federal México Acapulco, cerca del restaurante Casa de Teja a unos 30 kilómetros de Chilpancingo, un vehículo Chevrolet tipo Corsa y en la parte trasera los cuerpos de dos adultos y un menor.

La organización identificó a sus compañeros, líderes de Antorcha Campesina en Chilpancingo, Conrado Hernández Domínguez y Mercedes Martínez Martínez, además de su pequeño hijo Vladimir.

En un comunicado detalló que Conrado salía de un intento por liberar a una persona que había sido detenida por la policía comunitaria de Petaquillas, perteneciente al municipio de Chilpancingo.

Información forense obtenida por antorchistas indica que las víctimas fueron privadas de la vida a causa de golpes en la cabeza y asfixia. Y que al auto no tenía daños al momento de caer al barranco.

En el mitin de esta tarde en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, Adelina Martínez, hermana de Mercedes Martínez, exigió castigo para los responsables del crimen.

“Por ellos no me siento inconsolable, por ellos exijo justicia, por ellos exijo castigo, alzo la voz con gran indignación y pido castigo por mi sobrino menor de edad. No dejemos que los sepulten en el olvido. Señora gobernadora, señora fiscal, presidente de México: que se aplique todo el peso de la ley para los asesinos”, clamó.