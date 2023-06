Balacera en una carrera de caballos en Oaxaca deja cuatro muertos

OAXACA, Oax. (apro).­– Cuatro muertos dejó una balacera durante una carrera de caballos en el Rancho “El Legado”, ubicado en San José Tierra Colorada, perteneciente a Putla Villa de Guerrero, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

Los hechos en los que fueron asesinados Noel C. C., de 52 años de edad; Gildardo C. V., de 43; José V. C., de 26, y Jorge R. C., de 17 años, ocurrieron el pasado sábado 3 de junio alrededor de las 20:00 horas, al finalizar una carrera de caballos.

Reportes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), revelan que los disparos iniciaron tras una discusión originada por una persona que, al perder la competencia, accionó su arma de fuego contra los asistentes al evento.

La Fiscalía de Oaxaca inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de los cuatro hombres.

De acuerdo con las primeras indagatorias, una de las víctimas falleció en el lugar, además de que tres resultaron heridas y fallecieron en el hospital, en tanto que dos personas desconocidas se dieron a la fuga después de los hechos.

La Fiscalía desplegó a personal de la Unidad de Delitos de Alto Impacto para realizar peritajes en materia de planimetría, criminalística, así como la extracción de datos esenciales para la resolución de la carpeta.