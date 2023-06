Diputados de Morena demandan a Vicente Fox y Marta Sahagún por fraude

GUANAJUATO, Gto. (apro).– La bancada de Morena en el Congreso de Guanajuato presentó una denuncia penal en contra del expresidente Vicente Fox Quesada y Marta Sahagún por el delito de fraude, después de que recibieron del Gobierno del Estado más de 15.5 millones de pesos para la ampliación del Centro de Rehabilitación Integral San Miguel de Allende (CRISMA) y solo existe evidencia física de la construcción de dos cuartos en obra gris y uno en obra negra.

En el reportaje "El gobierno de Guanajuato los consiente: Millones de pesos del erario para Fox y Marta Sahagún", publicado en el número 2429 de la revista Proceso, se da a conocer que después de que Fox dejó de recibir la pensión de expresidente, el actual gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo le entregó más de 16 millones de pesos a través de la Fundación Vamos México, sin que se conozca la comprobación del gasto que debió entregar la asociación civil, porque el gobierno estatal reservó la información por tres años.

Al hacer un recorrido en campo, la diputada de Morena Hades Aguilar Castillo tomó fotografías de CRISMA, operado por la Fundación Vamos México, que luego exhibió, en donde se advierte la obra sin terminar, pese al millonario recurso que recibió el matrimonio Fox-Sahagún del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (Fidesseg).

"Fox vivió del erario y sigue viviendo del dinero del pueblo, esas son las cosas que nos llenan de impotencia, que nos llenan de coraje a los ciudadanos y diputados. Estamos cansados de las injusticias", dijo la diputada Hades Aguilar al salir de la agencia del Ministerio Público donde presentaron la denuncia penal.

¡Fox, Martita, devuelvan lo de CRISMA!, se escuchó gritar a un pequeño grupo de personas que esperaban afuera de la instalaciones que tiene la Fiscalía General del Estado en el municipio de Guanajuato, que esperaban la salida de los diputados de las oficinas.

La denuncia que atenderá la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción incluye a otros políticos panistas por el reparto del dinero del Fidesseg para beneficiar a parientes y compañeros de partido, también por conformar el fideicomiso al inicio de la actual administración estatal sin cumplir con el requisito legal de elaborar un estudio previo que justificara su creación.

Además del matrimonio Fox-Sahagún, en la denuncia aparecen el actual secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera, porque al estar al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano entregó del Fidesseg más de 40 millones de pesos a una organización en la que colabora su hermano, Enrique Oviedo.

Se incluye también al actual coordinador de la bancada panista en el Congreso, Luis Ernesto Ayala Torres, porque siendo él secretario de Gobierno se conformó el fideicomiso sin cumplir con todos los requisitos legales, de acuerdo con los diputados de Morena.

En la denuncia se señala que el Fidesseg reporta el presunto desfalco por 164.9 millones de pesos, de acuerdo a datos obtenidos por Morena de la cuenta pública, al tratarse de un recurso que no está en las cuentas bancarias, no se entregó a asociaciones civiles y no podía regresar a las cuentas del Gobierno del Estado.

El Fidesseg surgió en 2019, derivado de un acuerdo entre el Gobierno del Estado y empresarios, según el cual el incremento de 0.3 puntos que se dio al Impuesto sobre la Nómina (elevándose de 2 a 2.3%) se destinarían al fideicomiso que operaría para proyectos sociales y de seguridad.