Queman con aceite hirviendo a “Lobo”, un perro Husky de 10 meses, en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Un perro Husky de 10 meses de edad fue quemado a propósito con aceite hirviendo en una fonda, en el centro de Zihuatanejo.

Fue hace dos semanas que el canino llamado “Lobo” entró al área de comida de un negocio, donde le aventaron aceite hirviendo para correrlo, denunció Patricia Arellanes en Facebook.

Relató que no se había percatado que dos de sus perritos, uno de raza chica y “Lobo”, se cruzaban una malla para ir al terreno contiguo, donde se ubican dos negocios, uno de ellos de comida.

“Hace casi ya dos semanas el Lobo se pasó y uno de mis vecinos le aventó aceite hirviendo a mi perro para correrlo de ahí. Cabe mencionar que uno de mis vecinos tiene su negocio de comida y otro tiene su negocio en la esquina”, escribió.

Se trata de una fonda que instala sobre la banqueta una plancha para cocinar.

La usuaria de la red social dijo que el aceite caliente le provocó a “Lobo” quemaduras de tercer grado en su lomo y pierna derecha, por lo que llora de dolor cada vez que le curan las heridas.

“Llora en las noches porque no aguanta el dolor”.

Después del hecho, la fonda cercó parte de su área con malla ciclónica.

“Dudé mucho en subir esta publicación porque nuestra prioridad era curar a Lobo y que no muriera por las quemaduras tan graves que le ocasionaron esas personas inhumanas porque no encuentro con que otra palabra describirlas y que no se escuche grosero”, agregó.

“Lobo” está siendo atendido por un veterinario y una asistente, quienes han informado que será una recuperación larga y en un primer momento dolorosa para el canino, aunque algunas quemaduras ya están cicatrizando.

Esta tarde, Liset Arrellanes, hermana de Patricia, posteó que no conocen al responsable del ataque a su perrito y que no señalaron a la dueña del negocio de comida.

Y deslindó:

“Lo único que mencionamos fue al establecimiento pues a sus alrededores de manera externa solo se aprecia que el único lugar que maneja aceite es el restaurante.

“No señalamos a nadie puesto que el establecimiento tiene personal. Desconocemos al presunto responsable del delito”, indicó.