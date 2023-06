Rechaza fiscal de NL ser hampón, como lo acusa Samuel García

MONTERREY, N. L. (apro).– El encargado del despacho de la Fiscalía General del estado, Pedro Arce Jardón, rechazó las acusaciones de ser un hampón y servir al PRI y al PAN, como denunció públicamente esta mañana el gobernador Samuel García Sepúlveda.

El funcionario dijo que, pese a la solicitud del mandatario, que busca que lo cesen, no dimitiría de su puesto, pues señaló que tiene una trayectoria de 20 años que lo respalda y que fue legalmente designado como encargado del puesto en octubre del año pasado por Gustavo Adolfo Guerrero, quien renunció al encargo.

“No me siento un hampón. Al contrario. Mi carrera de más de 20 años me avala. He transitado en diferentes puestos dentro de la Procuraduría y la Fiscalía y tengo la conciencia tranquila”, dijo en conferencia de prensa esta tarde.

Ante la petición del gobernador que busca removerlo, Arce dijo que era una situación relacionada con la política, por la que no se distrae.

“El señor gobernador está en su derecho de ejercer cualquier acto que considere para motivar la remoción de un servidor. Es un tema meramente político que no me distrae de mi función y de mi área. Yo tengo un gran compromiso que asumí cuando me dejaron encargado y que me tiene ocupado día a día”, explicó.

Señaló que entregará el puesto hasta que se termine el proceso para designar un nuevo fiscal estatal, trámite que se encuentra detenido debido a amparos que presentó el gobernador, quien se inconformó con la forma en que se buscaba desahogar el procedimiento.

Por su parte, el vicefiscal Luis Orozco desmintió al gobernador, quien dijo que el miércoles, agentes armados irrumpieron en el edificio de oficias estatales Torre Administrativa, en Monterrey, con motivos de intimidación.

El empleado de la Fiscalía aclaró que el Ministerio Público llevó el martes una notificación a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado en ese inmueble, donde el personal se negó a recibir a los enviados de la FGE.

El miércoles regresó otro empleado de la dependencia a la Torre, donde esperó una hora sin que se le recibiera la cédula de notificación que entregaría. Sin embargo, aclaro que no hubo el intento de entrada masiva de agentes armados al lugar.