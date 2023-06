Alejandra del Moral se asume como responsable de la derrota en el Edomex

TOLUCA, Edomex. (apro).– Alejandra del Moral, excandidata de la coalición Va por el Estado de México a la gubernatura, se reunió con estructuras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para rendir cuentas y asumir su responsabilidad en la derrota.

“Tengo la estatura política para decirles que el principal responsable se llama Alejandra del Moral. Yo fui su comandante, yo fui la candidata, yo fui quien tomó las decisiones y asumo mi responsabilidad”, destacó.

Del Moral manifestó que no solo se necesitan faldas “cuando está buena la cosa”, sino se necesitan el doble “cuando está mala la cosa”.

“Estoy aquí para darles la cara. Una buena líder no se echa para atrás cuando le son adversos los resultados”, expuso, en lo que también podría interpretarse como una cortesía que intenta amortiguar los señalamientos contra el mandatario mexiquense por la supuesta “entrega” de la entidad a cambio de una embajada.

Indicó que los valientes no se achican cuando los resultados no son los esperados, no voltean la cara cuando deben asumir su responsabilidad y caminan con la frente en alto ante cualquier circunstancia.