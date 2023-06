Colima aprueba la primera ley agroecológica del país

COLIMA, Col. (apro).- En su sesión de este jueves, el Congreso del Estado aprobó la Ley para la Promoción y Desarrollo Agroecológico en el Estado de Colima, que tiene entre sus objetivos fomentar y promover la transición hacia la producción y comercialización de alimentos saludables con sostenibilidad ambiental, tendientes a alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria del pueblo colimense.

Impulsada por el diputado morenista Alfredo Álvarez Ramírez, esta nueva ley —la primera en su tipo en el país— tiene también el propósito de proteger e implementar los saberes científicos, del sector productivo y tradicionales con un enfoque agroecológico que contribuya a lograr un sistema alimentario justo y sostenible.

Durante su participación en la tribuna, Alfredo Álvarez, quien es presidente de la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable del Congreso, señaló que la construcción del proyecto de ley implicó más de un año de trabajo y fue fruto de múltiples reuniones, foros, consultas y un diálogo permanente con diversos sectores e instituciones relacionadas con el medio rural, así como la realización de parlamentos abiertos en los diez municipios de la entidad.

Sin embargo, advirtió, “no fue fácil, porque aún existe desconocimiento sobre el tema y, al ser algo nuevo, hubo diferentes piedras en el camino, pero con la lucha, la argumentación clara y sobre todo con el empuje de muchos compañeros y compañeras de comunidades, logramos dar pasos importantes para la expedición de esta ley”.

De acuerdo con el legislador Álvarez Ramírez, este día se dio el primer paso y de muchos más hacia los cultivos sin agrotóxicos.

“En Colima, uno de los estados más pequeños y con menor población del país, estamos dando la batalla y poniendo el ejemplo para avanzar en la transición agroecológica”, expuso.

Conforme a lo planteado en el dictamen, la ley aprobada busca respetar, proteger y fomentar la agroecología productiva en el medio rural y urbano, la agrobiodiversidad y los sistemas tradicionales de producción de alimentos altamente saludables y sustentables.

La aplicación de este instrumento legislativo, señala el decreto, se hará bajo el estricto respeto de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás disposiciones aplicables.

Además, son sujetos de esta Ley: la población, los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones del medio rural o urbano que utilizan o tienen interés en desarrollar sistemas de producción agroecológica, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice preponderantemente actividades agroecológicas en el medio rural o urbano.

Tras la entrada en vigor de la ley, tanto del Poder Ejecutivo estatal como los diez ayuntamientos contarán con un plazo de 180 días para adecuar los reglamentos de sus dependencias relacionadas con el campo.

El dictamen fue aprobado por mayoría, con 20 votos de los diputados de Morena, PRI, PAN, PVEM, PT y Nueva Alianza, cuyos representantes expresaron en la tribuna su reconocimiento al trabajo realizado por el autor de la iniciativa.

Mientras tanto, los tres legisladores de Movimiento Ciudadano se abstuvieron con el argumento de que no les fue entregado con suficiente antelación el dictamen que fue discutido en las comisiones de Desarrollo Rural Sustentable y Estudios Legislativos.

El coordinador de la fracción emecista, Ignacio Vizcaíno Ramírez, dijo que no dudaba “de la objetividad ni del progresismo” manifestado en la iniciativa, pero no hubo tiempo suficiente “para poder analizar el proyecto de ley como me gusta hacerlo… no es en razón de cuestionar el trabajo parlamentario que hizo nuestro compañero, es la forma, es lo que hemos insistido”.