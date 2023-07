Alfaro a Dante Delgado: “No estoy de acuerdo en la idea de un diálogo simulado”

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Aunque el gobernador Enrique Alfaro admitió que tiene diferencias políticas con el líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, aseguró no existe rompimiento con él y descartó pelear por el control de la dirigencia partidista.

El pasado viernes, Alfaro descartó contender como candidato a la presidencia del país o para algún otro cargo, ante la falta de diálogo. En respuesta, Delgado rechazó que falte comunicación.

“Yo a Dante lo respeto, lo aprecio, además le estaré siempre agradecido, lo digo abiertamente por lo que él significó para la construcción de este movimiento en Jalisco”, dijo.

Prosiguió: “Pero no estoy de acuerdo con él, en las decisiones que se han tomado en los últimos meses, y no estoy de acuerdo en la idea de un diálogo simulado (…) Y esa ha sido la tónica de la relación en los últimos meses, pero eso no significa que haya un mal ánimo ni ningún tipo de ruptura. Prefiero conservar la amistad y el respeto”.

Enrique Alfaro recordó que le reprochó a Dante Delgado su decisión de no tener candidatos en el Estado de México y en Coahuila.

“¿Cómo puede haber un proyecto nacional cuando no tienes candidatos en una elección tan importante (...)? Se debió platicar la ruta”, comentó.

El gobernador afirmó que no va a disputar a Dante Delgado el control de MC y que cuando termine su administración se retira de la política, y no quiso decir a qué se dedicará.

“Jamás sería dirigente de un partido político, no hombre, ni de chiste, eso es para otros perfiles (…) Hay una diferencia de fondo (con Dante) en la manera de cómo se está entendiendo el escenario nacional y hasta ahí”, señaló.

También aseguró que en Jalisco hay unidad dentro de MC y consideró que existen liderazgos para repetir el triunfo en la elección local de 2024.

A la vez, Alfaro descartó un distanciamiento entre los aspirantes a la gubernatura. “Es un proyecto colectivo, (…) nadie con más méritos, no hay división alguna. El candidato va a surgir de un acuerdo entre nosotros”.

Enrique Alfaro aclaró que no milita en ningún partido y que MC fue solo la plataforma con “la cual construimos nuestro proyecto en Jalisco”.

Insistió en que se retira de la política una vez que concluya su mandato. Justificó su decisión al decir que logró lo que se propuso: ser gobernador de Jalisco. “Lo fui en condiciones nada fáciles, entonces cuando uno genera condiciones para saber qué hacer con tu vida, yo creo que esa es la idea de que lograste tus objetivos”.