Diputada del PAN cachetea a periodista en el Congreso de Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamps., (apro).- La diputada local panista Leticia Sánchez Guillermo abofeteó al periodista José Inés Figueroa Vitela, a quien, al parecer, habían despedido de su puesto como jefe de comunicación social en el Congreso local.

De acuerdo a videos que circulan en redes, la tarde del lunes el comunicador ingresa a empujones al vestíbulo del edificio legislativo y es contenido por varios legisladores, entre ellos Sánchez Guillermo, quien quiso cerrarle una doble puerta de cristal.

El panista Luis René Cantú le pide que no toque a una mujer, para señalarle que no se metiera con la legisladora, a la que habría dado un empellón para ingresar.

En respuesta, la panista se aproxima a Figueroa Vitela y le da una bofetada, mientras le dice: “A mí no me ande aventando puertas, porque le parto su madre, soy vieja pero también le puedo partir su madre… Me empujaste, idiota”.

Diputada local PANISTA Leticia Sánchez Guillermo, golpeó al periodista José Inés Figueroa Vitela, cuando la víctima llegaba a trabajar al palacio legislativo.Momentos en q panistas intentaban apoderarse del Congreso d Tamaulipas.Amenazo con ASESINSRLO

pic.twitter.com/frn6TQlSGr

Inicialmente, Figueroa fue desalojado por personal de seguridad de legisladores albiazules presentes, con el argumento de que había sido despedido.

Los guardias lo empujaron hasta echarlo del inmueble, aunque minutos después regresó, lo que desató el incidente con la diputada que había iniciado la legislatura con Morena, antes de pasar a Acción Nacional.

El diputado Cantú, dirigente estatal del albiazul, le notificó al periodista, cercano a Movimiento de Regeneración Nacional, que ya estaba despedido y que no sería más vocero de la legislatura.

La diputada Sánchez Guillermo ya tiene un antecedente de violencia en espacios públicos.

En un video que circula en redes, fechado en mayo del 2021, en un acto público pretende arrebatar el micrófono al alcalde morenista de Matamoros, Mario López que se encontraba en el templete.

La diputada panista, Leticia Sánchez Guillermo, que llegó al @CongresoTams por Morena, es violenta. En 2021, se le fue encima al alcalde de Matamoros, Mario López para quitarle un micrófono. Ahora abofeteó e insultó al periodista José Inés Figueroa, coord. de prensa del Congreso pic.twitter.com/deUyoW61hd

La disputa en el Congreso local ocurre por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que la fracción de Morena dice controlar, mientras la del AN demanda que se la entreguen, por orden del Tribunal Electoral de Tamaulipas.